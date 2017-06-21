台北國際食品展添光彩 宏國副總統阿瓦雷斯剪彩

(台灣英文新聞 / 林靜怡台北報導) 2017年台北國際食品五展今(21)日上午在台北盛大登場，今年的開幕典禮由副總統陳建仁、宏都拉斯副總統阿瓦雷斯、經濟部次長楊偉甫、外交部次長劉德立與駐菲律賓代表處代表林松煥大使、中華民國對外貿易發展協會副董事長莊碩漢等各國使節團一同出席開幕典禮。

中華民國對外貿易發展協會副董事長莊碩漢致詞時表示，台灣市場的多樣性及對外國食品歡迎友善的程度也充分的展現在這次的食品展，使得邁入第27屆的台北國際食品展已經有36個國家參加，並且首度突破了4000個攤位，更是國內外產業界與亞太區食品產業的重要展覽。

經濟部次長楊偉甫說，根據經濟部的統計資料顯示，我國的食品工業工廠大約有600家，從業人員約有13萬人。食品業佔整體的製造業產值大約5%左右，是我國不可獲缺的動力。2016年，我國食品出口量達新台幣936億元，較去年成長了9%，具有豐沛的經濟發展潛力。為了提升經濟格局和多元性，經濟部以強化新興市場的拓銷以及推動新南向政策為目標，將積極協助我國食品業者開拓海外商機。

外貿協會表示，全球穆斯林人口超過16億人，其中超過60%的穆斯林居住在東協、中東與南亞等國。東協國家中印、馬、星、汶等國就有超過2億人口，人口紅利帶來的龐大商機不容忽視。

經濟部楊偉甫次長進一步說，全球穆斯林市場是台灣不容錯過的佳機，經濟部委託外貿協會於今年四月成立台灣清真推廣中心，到目前為止已經有效的帶動清真認證的熱潮。目前已成功協助3家廠商取得認證，同時也正在輔導25家廠商辦理手續。今年5月份，已在馬來西亞超市增設了台灣清真食品區，協助我國產品擴大海外市場部局。

陳建仁副總統也提到，五展之一的清真產品展是台灣唯一針對清真認證產品所辦理的展覽，不但體現台灣對伊斯蘭文化的重視，也可滿足業者對搶攻全球清真市場商機的需求。

宏都拉斯副總統阿瓦雷斯(Ricardo Antonio Álvarez Arias)出席2017年台北國際食品五展。

宏都拉斯副總統阿瓦雷斯(Ricardo Antonio Álvarez Arias)說，很高興可以將國內的精品咖啡與農業產品於台北國際食品展推薦給台灣民眾。

陳建仁副總統致詞時說，台灣物產豐富，食品加工技術優良，舉辦國內規模最大食品專業展，將匯集優質的農水產品、冷凍、加工食品、及加工、包裝機械及餐飲設備，共同展現台灣產品的精良與競爭力，每年都吸引海內外超過65000名參觀者，國際買主也多達6400名，為台灣食品相關產業建構了絕佳銷售平臺。

陳副總統進一步說，根據經濟部統計，2016年食品業產值達新台幣6,184億元，較前一年度成長2%，預估今年產值可望超過6,200億元，可見食品業整體發展持續看漲；他也藉此機會感謝並勉勵所有食品業者持續努力，維繫臺灣「美食王國」美譽，並提升臺灣食品品質與出口競爭力。

2017年台北國際食品五展係結合「台北國際食品展」、「台北國際食品加工設備暨製藥機械展」、「台北國際包裝工業展」、「台灣國際飯店暨餐飲設備用品展」及「台灣國際清真產品展」一連4天在台北展出。今年有來自全球36個國家及地區、總計1717家廠商參展，使用4011個攤位。比起2016年的1656家廠商，使用3981個攤位，廠商的參展數成長了3.68%。外貿協會預期今年可吸引超過67000名國內外採購買主到場。

陳建仁副總統與宏都拉斯副總統阿瓦雷斯等使節團參觀食品展。(照片由總統府提供)