布魯塞爾車站驚爆 警方：將朝恐攻方向調查

（台灣英文新聞/ 李昱德綜合外電報導）昨(20)日晚間，比利時首都布魯塞爾的車站傳出爆炸聲響，不過在駐紮現場的士兵開槍並擊斃一名嫌犯後，當局認為已經控制住狀況，朝恐攻方向進行調查。

比利時聯邦檢察官Eric Van der Sypt指出，在爆炸聲響傳出後，車站的士兵開槍擊中一名男性嫌犯，男性嫌犯倒地不起後，直到數小時後拆彈部隊抵達，並檢查嫌犯身上有無其他爆裂物後，才被允許接近，警方在車站周遭設下了封鎖線，暫時不允許任何人進出現場。

檢察官發言人Ine Van Wymersch澄清，部分媒體報導嫌犯身上穿戴自爆背心，這是錯誤的假消息，事實上嫌犯身上並無其他爆裂物，自然也沒有自爆背心，一切都是誤傳，除此之外，炸彈引爆的時間抓的「剛好」，晚間8點半下班的尖峰時刻剛過，車站人不多，因此除了嫌犯自己受傷外，並沒有造成太大的傷害。

比利時國鐵員工Nicolas Van Herreweghen目睹了整起事件，他說嫌犯大約介於30到35歲之間，先是在車站大廳大聲嚷嚷著聖戰相關的詞彙，最後再喊出「真主至大」(Allahu akbar)後引爆在行李車上的爆裂物。

爆炸發生後，首都最繁忙的中央車站和200公尺外的知名觀光景點布魯塞爾大廣場(Grand Place)隨即被疏散，荷槍實彈的士兵也封鎖了現場，比利時國鐵的發言人Elisa Roux則指出，公司已經做出因應措施，修正所有預定經過該站的火車、公車路線。

去(2016)年3月，炸彈在比國機場、地鐵站引爆，導致32人喪生，自此政府在重要地區加派軍警巡邏，最近發生在倫敦的穆斯林攻擊事件更是讓安全部門的神經繃到最緊，然而現階段，比利時的緊急應變中心(Crisis Center)仍認為不需要將警戒等級提高，將保持在目前次高的等級，等到進一步的調查出爐才會考慮是否變更。