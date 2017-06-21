太魯閣晶英 帶著孩子一同Fun暑假

今年夏天，沿著東部海岸線前進，探索山林、海洋的沁涼與驚艷，太魯閣晶英酒店為旅客規劃了三大玩樂主題，打造全方位的夏季體驗！搭乘海上遊艇航向清水斷崖，躍入海上游泳池，徜徉在夏豔水漾裡，在太平洋操舟漫遊；飯店也針對親子旅客規劃小小獵人體驗營，讓孩子學習當個勇猛的部落獵人。今年夏天，到太魯閣避暑逍遙，在山林裡享受心靈奔放的自由，在沁涼溪水裡洗去煩悶暑氣！

擁抱大自然的美麗夏日，飯店與專業的業者合作，規劃二款戶外活動，玩法一：『海上遊艇+跳海游泳+獨木舟』玩樂之旅；玩法二：清水斷崖沙灘車+獨木舟完全體能，推薦給熱愛冒險刺激的玩咖。另外，特別推薦規劃三天二夜的旅人提前一周向飯店預約，『海上遊艇旅遊』每人3200元，含火車站至碼頭來回接駁、保險與安全裝備；『沙灘車與獨木舟行程』每人2000元，含太魯閣牌樓至崇德海灣來回接駁、保險與安全裝備。

去年受到許多小朋友的喜歡，『小小獵人體驗營』今年升級推出，規劃為部落原住民生活的縮小版，讓小朋友在山林裡學習升火、準備外出打獵時的竹筒飯便當、練習射箭狩獵山豬，以及學習捕魚技能，變身勇猛小獵人！『小小獵人體驗營』每日推出，每人450元，適合6至12歲孩童參加。

炎炎夏日，最適合戲水了，僅暑假推出的『水上動物園』，今年再添購多樣水上充氣玩具，每天上午9點到10點、下午4點30分到6點，規劃為專屬的親子時段，室內泳池變身為兒童最愛的水上樂園。還有暑假期間，飯店每周五及周日下午於B1兒童遊憩區推出『趣味桌遊』時間，提供多款趣味桌遊遊戲。除此之外，桌遊遊戲組也開放旅人租借至客房裡使用，增加親子互動，在太魯閣度過美好假期！

今年暑假跟著太魯閣的玩樂地圖，往山裡走享受全然避暑的旅程，感受大自然的多樣風貌，2017年6月19日~2017年8月31日，『夏沁．一泊二食住房專案』 雙人成行，平日每人3,899元起，專案包括山嵐客房住宿一晚、自助早餐、任選中式合菜或西式自助晚餐、免費使用飯店設施等，另可選購海上遊艇旅遊、沙灘車與獨木舟行程！