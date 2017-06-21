「晶華冠軍牛肉麵」進軍香港三週年 即日起祭出全台限時優惠！

晶華酒店餐飲團隊將於6月底代表台灣參加由香港業者舉辦的「2017台灣節」活動，適逢晶華冠軍牛肉麵進軍香港City Super通路滿三週年， 自 6 月22 日起自7 月31 日止，特別祭出台灣限定優惠，凡購買兩入「晶華冠軍牛肉麵禮盒」只要499 元、四入「晶華冠軍牛肉麵禮盒」只要980 元 ，希望能讓更多消費者一嚐晶華冠軍牛肉麵的精緻美味。

晶華冠軍牛肉麵於2012年獲得「第八屆台北國際牛肉麵節」冠軍之殊榮，為期許讓更多人能品嘗到這專屬於台灣的美味，遂於2013年研發出完美複製之「晶華冠軍牛肉麵」冷凍熟食禮盒，並首次進軍香港City Super通路，第一年初試啼聲隨即闖出了近300萬的業績，緊接著陸續研發出不同數量的包裝、並積極於各國造勢宣傳，於2016年牛肉麵禮盒已經達到了近千萬的銷售佳績，集團並於信義區成立了全球第一、也是唯一的牛肉麵概念店─晶華冠軍牛肉麵坊，開幕之初即吸引了各國媒體爭相採訪、報導，更奠定了牛肉麵為台灣美食的代表印象。

此次晶華酒店即將再度代表台灣，前往香港參加台灣牛肉麵節之宣傳，期許能將這美味推廣出去讓更多人品嘗，呼應此次活動、酒店與全台通路同步推出「晶華冠軍牛肉麵禮盒」期間限定優惠，消費者可以任選清燉或是紅燒口味，每入重量約600公克，有二入裝及四入裝兩種選擇，原價560元的二入「晶華冠軍牛肉麵禮盒」只需499元；原價1,120元的四入「晶華冠軍牛肉麵禮盒」也只需980元，讓消費者吃得滿足、送禮自用兩相宜！