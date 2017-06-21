柯文哲率團義大利引燃聖火母火 世大運開跑

（台灣英文新聞／生活組 綜合報導）世大運聖火母火引燃儀式，21日傍晚在義大利杜林順利完成。幾位原住民的歌舞表演，受到在場義大利觀眾熱烈迴響，表演完畢甚至全場起立鼓掌。



台北市即將在8月19日主辦本屆世大運，杜林則是第一屆世大運舉辦地，台北市長柯文哲特別率團到杜林引燃聖火母火，象徵賽事的傳承意義。隨後聖火將轉往下屆主辦城市義大利拿坡里，再到泰國曼谷、韓國大邱，最後回台繞行22個縣市。

儀式開場，由原民歌手雲力思以震撼歌聲演唱「泰雅古訓」，之後義大利會旗、中華台北會旗陸續進場，並演奏義大利國歌與中華民國國旗歌。在響起我國國旗歌音樂時，柯文哲也全程開口哼唱。



隨後在原民團體「蒂摩爾古薪舞集」的優雅舞姿中，引燃聖火母火。聖火母火原訂由杜林副市長費納迪（Roberto Finardi）傳給柯文哲，但因費納迪先行離去，改由義大利中央大學體總杜林分會主席德立丘（Ricardo D'Elicio），傳給國際大學運動總會（FISU）主席馬丁新（Oleg Matytsin），再傳給柯文哲與台灣火炬手朱木炎。

​

相對前一天彩排時的不熟練，柯文哲今天把聖火傳給朱木炎的時機不再出錯，不過他似乎還是忘了挺胸。站在隔壁的馬丁新很貼心，特別扶起柯文哲的手臂，提醒柯文哲把聖火舉高。



儀式最後由朱木炎與義大利火炬手，輪流完成市區的2.5公里傳遞聖火行程，並在終點前將火炬回傳給柯文哲，象徵母火引燃儀式完成。