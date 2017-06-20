臺南市人力中心密集特訓英語簡報菁英，培訓國際行銷尖兵

台南市府人力中心去(105)年度首度辦理英語口語簡報菁英班，培訓的29名學員讓市府在國際事務及二官語推動上如虎添翼，今年度人力中心再接再厲辦理培訓，成果展演當天，學員英語口語簡報能力「脫胎換骨」，將成為市府城市國際行銷的尖兵。

推動英語成為官方語言，台南市走在前面。市長賴清德在《願景起航-台南市推動英語為第二官方語言工作紀實》中提出，十年內推動英語為第二官方語言。要用英語力敲開全球化大門，將世界帶進台南，將台南帶往世界。

市府人事處許瑛峰處長表示:過去市府有外籍人士來訪，請翻譯人員是「不二法則」，不但花了市府大把口譯經費，卻總有「隔靴搔癢」無法精準傳遞市政重點之憾，自從有了英語簡報人才資料庫，城市外交的推動，變得更多元及可及，各局處也更願意主動嘗試，去年拿下英語口語簡報市長盃第1名的人事處邱文智科長，在訓後就接待過泰國大學講師及德國來人力中心演講的講座，這些都是過去做不到也沒有自信敢去做的事。

學員展示學習成果。

去年英語簡報菁英班學員回到工作場所後，建立起局處對外簡報的英語典範，在工作運用上更有斐然成效。例如:衛生局蔡菁芬股長培訓後去年代表市府至韓國參加第七屆WHO國際研討會，榮獲了最佳口語簡報獎，吸引與會各國代表關注，深獲肯定，在國際舞台上成為亮點；經發局則以英語簡報招商，讓招商績效成長。

人力中心主任鄭潔虹表示:簡報菁英班課程採小班制，延攬口語簡報名師教課，包括Patrick、康雅禎、林芳俐老師來擔任講座，學員針對職掌業務和外媒/外商關注之市政議題擇定簡報主題。今年人力中心卻大膽嘗試開辦1班全英語班，並延攬口語簡報外籍名師來授課，原本擔心學員會為之卻步，沒想到一開放報名名額馬上被學員搶報一空，顯示市府在英語力的培育推動上，已形成一股氣勢與風氣。

這次的英語口語簡報菁英班成果展示，交通局學員，簡報主題是介紹大台南運輸工具，提到「BBW」模式，意思是結合現有的交通系統，發展出獨特的旅遊模式，串連腳踏車（T-Bike）以及公車（BUS）、步行（WALK），透過他的介紹，宣導大家多使用低碳運輸，不僅讓大家印象深刻，也符合本府低碳城市施政理念。另外還有一位警察局學員，當天穿著警察制服進行簡報，介紹關於日益嚴重的人口販賣現象及個案探討，最後並提出省思之處，他們的表現都讓人眼睛為之一亮。而本次成果驗收除了本班導師外，更邀請到前外交部程大使豫台與本府第二官方語言專案辦公室首席顧問Chris來擔任客座評審。

前外交部程大使豫台表示：非常榮幸能受邀擔任課程客座評審，也很高興人力中心能舉辦這樣的課程，能夠上台用英語口語簡報展示很不簡單，透過課程不僅讓同仁熟悉英文，也能運用在公務上，他也強調英語必須要每天說才能進步，希望透過這樣的課程，擴散英語效益，讓英語口說的氛圍能感染每位市府同仁。

市府第二官方語言專案辦公室首席顧問Chris表示：今天每位學員有這樣的表現其實很不容易，每位學員上台的簡報展示都讓他留下深刻印象，包含能夠克服上台的緊張與準備充分的講稿，能有這樣的表現，已經算是很厲害了，相信大家已經都能獨當一面，成為英語口語簡報的菁英。

最後課程在導師與各學員進行一對一回饋與建議後，相約市長盃簡報競賽再相見。