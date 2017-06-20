川普寶庫近2億人個資傳外洩 史上最嚴重

資安研究人員於美國時間19日說，1家曾為川普共和黨陣營服務的資料分析公司，讓大約1億9800萬美國人的個資曝光，幾乎所有合格且登記的選民個資都不保。



法新社報導，資安公司Upguard研究人員說，他們發現一個「配置錯誤的數據庫」，涵蓋深根分析公司（Deep Root Analytics）運作且共和黨全國委員會（Republican National Committee）去年大選期間使用的美國選民資料庫中的敏感個資。



Upguard表示，這是目前已知史上最大宗美國選民資料外洩案，相當於約100億頁文字檔。



Upguard在部落格文章中說，研究人員能看到「姓名、生日、住家地址、電話號碼和選民登記細節，以及被稱為『模擬』選民族裔和宗教的資料」。



這批資料被形容是「川普陣營所用的政治資料和模擬偏好一大寶庫」，這次的發現讓人難得一窺川普陣營在總統選戰期間，如何致力鎖定複雜的目標選民。



法新社聯絡深根，深根在聲明中說，無法就特定客戶置評，但近來已注意到「我們線上儲存系統內若干檔案在我們不知情下被人取得」。



聲明還說，被取得的資料包括「限閱資訊以及公開可用與州政府官員欣然提供的選民資料」。



深根說，「我們將為此狀況負起全責」，還說正與外部專家合作調查。