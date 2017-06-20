中華電信Hami演唱會高畫質直播「第28屆金曲獎」

全台最大音樂盛宴「第28屆金曲獎」即將引爆，6月24日將於臺北小巨蛋隆重登場！中華電信致力為客戶帶來最豐富、優質的數位影音服務，今年再度贊助金曲獎，免費提供客戶高畫質線上直播與多視角行動影音直播服務，讓粉絲隨時隨地都能透過Hami演唱會、中華影視App及MOD全程免費收看，即時掌握最精彩刺激的頒獎典禮、以及星光大道紅毯區的巨星風采！

中華電信今年再度取得第28屆金曲獎頒獎典禮直播授權，透過旗下多元的直播及影音服務平台，包括Hami演唱會、MOD及中華影視App，提供全程免費多視角現場直播，於6月24日下午5:00開始，從星光大道紅毯、舞台全景、頒獎典禮。一路到星光媒體訪問及典禮得獎感言等，都能透過四大絕佳觀看視角與完整畫面，一探幕前與幕後花絮的金曲秘辛，讓你就算不在現場，也可以全方位跟隨張惠妹和五月天等國際巨星步伐，輕鬆享「樂」嗨翻天！另外，全民免費下載Hami+音樂app，亦可一同享樂觀賞！

中華電信為金曲加持，今年也持續用行動挺金曲獎，獨家電信通路舉辦《金曲x Hami+音樂》集氣贈票，以及透過中華電信各社群平台Line官方帳號、MOD、中華影視、HiNet光世代、Hami+音樂及行動學園FB粉絲專頁等抽獎活動，送出金曲獎頒獎典禮門票及金曲國際音樂節售票演唱會門票，讓中華電信客戶和粉絲們能直接到現場為喜愛的歌手、歌曲加油打氣。快到中華電信下載金曲來電答鈴，支持2017年所有最優秀的歌手與音樂作品！