臺灣企銀贊助「Paul Smith世界巡迴特展」

臺灣企銀為感謝客戶長期以來攜手相挺，於2017年6月16日邀請客戶參加「Paul Smith世界巡迴特展」首場展覽的專屬貴賓之夜，在朱潤逢董事長的帶領下與大家共享生活美學盛宴。

這次由臺灣企銀贊助聯合數位文創(股)公司主辦「Paul Smith世界巡迴特展」(展期2017年6月17日至9月3日，地點：華山1914文化園區)，雙方於2017年6月16日下午舉辦開幕記者會，晚上則由臺灣企銀邀請貴賓齊聚參觀本特展。展出內容包括英國時尚服裝大師Paul Smith手稿、攝影、收藏及歷年來系列作品，邀請大家體驗Paul Smith在時尚、設計領域的獨特魅力，並藉由本次特展凝聚文創發展能量，鼓勵文創人才展露光芒，也為臺灣文創設計產業開拓國際視野。

臺灣企銀朱潤逢董事長表示，藉由英國鬼才設計師Paul Smith成功創業經驗分享，鼓勵大家藉由生活上的靈感，讓創意付諸實現，臺灣企銀除了在文創產業積極提供融資服務，為客戶創造財富外，期能為國人提升生活美學與創新生活風格。

臺灣企銀於2008年1月、2011年6月即開辦「電影事業廣播節目供應事業及有聲出版事業優惠貸款」、「文化創意產業優惠貸款」等2項專案貸款，對於相對不易取得融資之微型文創企業，給予最具體的支援，其中包含「海角七號」、「賽德克巴萊」、「雞排英雄」、「鐵獅玉玲瓏」等知名國片電影，凸顯協助文化創意產業之投入與用心。

臺灣企銀全力配合政府扶植文創產業政策，秉持關懷與分享的企業理念，力挺文化創意產業並持續關懷文創發展，積極推動文創產業貸款，並列為重點推動業務，更連續3年（2014年~2015年）榮獲政府「獎勵本國銀行辦理創意產業放款方案」績優金融機構『優等獎』的肯定。政府支持創意產業而臺灣企銀也本著中小企業專業銀行角色，持續關懷文創產業發展，給文創產業帶來更多機會。