上周流感人次破9萬人 增4死 18歲以下當心

（台灣英文新聞／朱明珠 台北綜合報導）疾管署今（20）日表示，國內類流感急診人數持續上升，以幼兒和青少年為居多，另外新增4例重症死亡病例，個案均未接種本流感季疫苗。本流感季（去年7月1日起）截至目前累計677例流感併發重症確定病例，其中73例死亡。

疾管署監測資料顯示，上周（6月11日至6月17日）國內類流感門急診總就診人次達93,713人次，較前一周上升13%；其中7至12歲國小學童增幅18.8%最多，其次為國高中13至18歲增幅17.6%。此外，上週通報54起上呼吸道/類流感群聚案件，其中35起檢驗為流感陽性，發生地點以學校24起（68.6%）最多，其次為人口密集機構7起。

上周新增64例流感併發重症確定病例，其中4例為18歲以下學齡族群，主要感染型別為H3N2；另新增4例重症死亡病例，個案發病年齡介於58至88歲，均有慢性病史且未接種本流感季疫苗。本流感季（去年7月1日起）截至目前累計677例流感併發重症確定病例，其中73例死亡。

因應此波流感疫情持續，疾管署將公費藥劑擴大使用條件「家人/同事/同班同學有類流感發病者」適用期間，由6月30日延長至7月31日，以即時提供民眾用藥需求。民眾如有疑似流感症狀，可至全國3千多家公費藥劑合約醫療機構就醫，凡經醫師臨床判斷判定符合公費用藥劑使用條件者，不需快篩，均可依規定使用公費抗病毒藥劑。

疾管署呼籲，學校等人口密集機構因人群密切接觸，容易出現群聚疫情，應落實「生病不上課、不上班」，如有呼吸道症狀，應配戴口罩儘速就醫，依醫師判斷使用流感抗病毒藥劑，以降低疫情傳播。