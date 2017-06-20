別在機上喝咖啡！資深空服員告訴你為什麼

（台灣英文新聞／黃慧瑜 綜合外電報導）搭飛機時，最怕過夜班機及清晨班機，在面對旅程的興奮但卻精神不濟時，最棒的調劑莫過於一杯熱咖啡了。但下次，在點咖啡之前，你可能要三思，機上的水源可能不是你想像的那麼安全。

一名資深空服員表示，通常空服員皆不會在機上喝咖啡或茶，究竟飛機上的這些現沖現泡飲料有什麼問題呢？

原因原來是因為，在機上沖泡咖啡與茶的水來自水龍頭，而不是使用瓶裝水。在你點咖啡或茶葉的時候，空服員會從自來水龍頭取水煮沸，但根據一份美國環保署的報告(US EPA)，機上的生水可能不是你想像的那麼安全。

該報告抽驗了158架航班的機上水質，其中13%被驗出含有大腸桿菌群，其中少數幾架飛機的水質被檢測出危險程度的大腸桿菌。媒體報導，幾乎每八架飛機就有一架不符合水質衛生標準。

根據2015年國際環境研究與公共衛生期刊(International Journal of Environmental Research and Public Health)的研究，運輸車輛中存在的微生物比水的原始來源更多，而這些細菌就在運輸過程中從卡車轉移到飛機上。

免疫系統不好的人應該在避免飲用飛機上現泡的飲料，改而挑選瓶裝水或是罐裝飲料。他還指出，和幼兒同行的父母在向空服員奶瓶裝水前更應該「三思而行」。