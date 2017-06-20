椰子油有益健康？ 美國心臟協會：無根據

（台灣英文新聞／朱明珠 綜合外電報導）近年來椰子油被認為是具有最多功效的天然油脂，可說是最夯的養身保健食品之一，許多研究認為食用椰子油可幫助減重，以及降低糖尿病、心臟病和失智症等疾病的風險。但根據美國心臟協會最新研究顯示，椰子油不該列為保健食品，因為其含有過多的飽和脂肪，易提高慢性疾病的風險。

2016年底起日本和美國不約而同興起一款椰子油咖啡，號稱可以抗血糖和減脂。椰子油會如此夯的原因在於富含中鏈脂肪酸（月桂酸）。月桂酸被認為具有抗菌效果，因此可增加抵抗力，且容易直接被人體轉換成熱量，並產生能量。但月桂酸同時又是飽和脂肪，恐提高心血管疾病的風險。

美國心臟協會(American Heart Association, AHA)表示，根據調查美國有72%的人認為椰子油是一款有益健康的保健食品。但你可知椰子油有82%為飽和脂肪，相較於橄欖油（14%）和油菜籽油（7%）高出許多，甚至也比奶油（63%）、牛油（50%）和豬油（39%）高的驚人。

AHA檢視現有的8項關於飽和脂肪酸的研究，其中有7項皆指向過多的飽和脂肪酸會增加體內壞的膽固醇（低密度脂蛋白膽固醇, LDL cholesterol），這也是造成心血管病和糖尿病的元兇之一；同時也沒有其他研究證實，椰子油確實有益健康，因此AHA強烈建議，椰子油不該被放置在保健食品的架上。

看到這裡相信讀者們心裡一定疑惑，到底哪些油脂是有益健康的呢？根據AHA 2016年11月的新聞稿顯示，以下幾款常見的烹飪油對人體較有益，因為其含有較少的飽和脂肪酸。