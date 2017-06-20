印度頂尖理工大學「停電」解決學生憂鬱問題

（台灣英文新聞／蔡佳穎 綜合外電報導）印度理工學院(Indian Institute of Technology, IIT)是印度首屈一指的頂尖大學，也躋身世界一流大學之列，當然也是全印度最難考的大學之一，無論在錄取率或課業學習上，學生都面臨龐大的壓力與挫敗感，而這也令校方十分頭痛。

美媒Quartz報導，為了解決學生因憂鬱和沮喪導致的自殺問題，校方積極鼓勵學生多與他人互動、而非隻身一人待在宿舍，並且為了刺激學生與他人互動，校方更在宿舍區採取行動「輕推一把」。

校方的做法是，宿舍區到了每天傍晚就會被強制停電一小時，希望所有學生此時都能離開手邊的電腦、手機和網路，走出房門與他人互動，至少見見室友或同學。

IIT的學生會長Manish Bhattacharya告訴Quartz，「只要一熄燈，所有學生就被迫要走出房門，這些人通常不會主動離開房間，但此時也被迫要與其他人互動或站在一起。」

這麼做的目的是要創造一個更健康優良的校園社交環境，以改善學生沮喪、失落、孤僻的情緒，因為這些來自於課業壓力的沮喪和低落是造成印度學生自殺的主要原因。

根據印度國家犯罪統計局(National Crime Records Bureau)的數據，光是2015年就有9,834名印度學生自殺，約有2.8%的案件發生在研究所學生身上，其中也包括IIT的學生。

每年數十萬名學生奮力想擠進這道理工大學的窄門，在IIT變得世界知名且吸引到更多外商與高薪工作後，考試的壓力更大；此外，許多學生必須遠離家鄉和親友到IIT就學，缺少親友的支持和離鄉背井的孤單讓學生更難承受。

儘管多數學生能克服這些困難，仍有部分學生每天處在龐大壓力之下、無法承擔而自殺，今(2017)年才剛有兩位IIT克勒格布爾分校(Kharagpur)的學生因課業壓力自殺，這現象在其他頂尖大學也有。

除了停電，IIT各分校也想盡措施協助學生處理情緒低落或沮喪，例如設立創意中心供學生跳舞、唱歌、玩樂器或進行環境保護，也有學生諮詢中心隨時給予輔導和諮商。

在克勒格布爾分校，學生似乎享受每天一小時的「停電」計畫，校園還有許多類似的計畫進行著，如Rekhi幸福科學中心就致力於推廣學生的身心健康，提供很多課程、定期舉辦工作坊、也會由研究員組織講座帶領學生走出低落，中心的教職員Priyadarshi Patnaik說，「我們希望這些課程能讓學生更了解快樂的理論並深入實踐。」