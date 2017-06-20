盜獵者新招 辛巴威大象遭毒殺

（台灣英文新聞/ 李昱德 綜合外電報導）即使在各國和許多團體的奔走呼籲之下，盜獵依舊猖獗，在辛巴威的萬基國家公園(Hwange National Park)，上週又有10頭大象被毒死，其中包括一對母子，6隻大象的屍體在公園南部被找到，另一些則在公園北方一處國家林業用地被發現，一些大象的象牙也被拔走。

國家公園管理員接獲報案後，迅速趕到現場進行調查，並在現場北方不遠處發現盜獵者使用的毒藥，隨後在週末逮捕3名盜獵者，其中一人遭到逮捕時身上帶著象牙。

事實上，毒殺大象的事件已經不是第一次發生，早就有盜獵者發現，相比會發出巨響並引來公園警察注意的槍械，毒物可以最「有效率」的殺死大批大象，他們使用毒性極強的氰化鈉，或是容易取得的除草劑百草枯(Paraquat，台灣俗稱為巴拉松)直接在飲水、棲地下毒，然後坐收成果—象牙。

2013年，爆發萬基國家公園、戈納雷若國家公園(Gonarezhou National Park)等保護區大象大規模死亡的事件，共有超過100隻大象死於毒殺，然而，會因為毒藥死亡的不只是大象，隨之而來的通常是大規模的食物鏈崩潰。

肉食性的獅子、胡狼和腐食性的土狼、禿鷹等生物，常常因為誤食有毒的大象屍體，在經歷緩慢而痛苦的掙扎過程後死去，草食性動物如水牛、斑馬等，也會因為從棄置的毒物桶、受到污染的水坑等地飲水而一同遇害。

辛巴威大象庇護組織(Zimbabwe Elephant Nursery)的創辦人Roxy Danckwerts，更因為處理兩頭遭毒殺的大象屍體，而造成腎、肺兩處器官衰竭，至今仍有呼吸道問題。

然而，即使危險性很高，百草枯等和氰化物在辛巴威取得都不困難，以除草劑來說，雖然歐盟和許多國家都已經嚴禁，辛巴威農夫仍然很常使用這些毒性強的除草劑來清除農田裡的雜草，在一些非法的礦場，則依循有危險性的古法，使用氰化物來分離礦石中的金、銀貴金屬，盜獵者的工具可說是唾手可得。

面對盜獵者不留情的做法，辛巴威國家公園和野生生態管理局(Zimbabwe National Parks and Wildlife Management)採取了雷厲風行的手段來反制，當地監控盜獵情況的非營利組織Bhejane Trust指出，公園管理員被給予權限，只要看到盜獵者，就可以「當場擊殺」，就算盜獵者僥倖逃生後被捕，仍面臨至少9年的有期徒刑。

只是面臨當地居民窮困的局面，Bhejane Trust創辦人之一Trevor Lane說，一支象牙在黑市上可以賣到250英鎊左右，嚴刑峻法無法阻止這些人鋌而走險，不只如此，涉入非法象牙買賣的還有在該地營運的採礦公司，以及貪腐的公園管理員和警察等，構成一個複雜的關係網而難以剷除。



辛巴威野生環境組織津巴布韋分部(Matabeleland branch of Wildlife & Environment Zimbabwe)是負責計算萬基國家公園大象數量的組織，他們常常在計算數量時發現大象的屍體。

該組織的副總裁Colin Gillies說，國家公園的南部和東北部地區，因為地處偏僻，除了沒什麼道路可以通行外，雨季也常常完全切斷這些地區的聯外交通，讓管理員即使有心巡邏，也欲振乏力，這或許也是大象仍無法獲得妥善保護的原因。