苦還可以更苦 咖啡氣味與價格生存戰開打(下)

根據一份最近發表在《Nature Plants》的英國研究指出，若氣候變遷情況不加以改善，高品質阿拉比卡(Arabica)咖啡豆盛產地、同時是非洲最大咖啡出口國的衣索比亞，未來恐出現咖啡種植危機。

前情提要：苦還可以更苦 咖啡氣味與價格生存戰開打(上)

巴西：全球最大咖啡製造商

但衣索比亞不是唯一獨自面對咖啡威脅的國家，聯合國氣候變遷政府間專家委員會(IPCC)的研究顯示，類似的情況也發生在巴西。

米納斯吉拉斯州(Minas Gerais)和聖保羅市(Sao Paulo)這兩個巴西主要咖啡生產州，相較於工業革命前的氣候狀況，只要氣溫上升3度與降雨量增加15%都會使這兩地的咖啡種植面積下降70-75%到20-25%。

然而，近年來巴西面臨史上最嚴重乾旱，使全區咖啡生產地受到嚴重損傷，今(2017)年初巴西政府第一次計畫要進口咖啡豆，隨即被大批農民抗議而作罷。

生產高品質阿拉比卡咖啡豆的區域自2014年7月至2015年6月大受影響，長期乾旱加上近兩年聖埃斯皮里圖州(Espirito)的高溫，使較帶苦味的羅布斯塔咖啡豆(Robusta)收獲量降低。

若從地圖空照可以發現，該區域用來灌溉農作的儲水區也面臨枯竭，州政府在某些極端乾旱的情況下禁止或限制部份城鎮的農業灌溉用水，同時也加緊趕工興建更多新集水庫。

一位巴西咖啡農說，「過去三年巴西降雨量都低於平均值，咖啡作物的生長面臨威脅」，另一位咖啡農Inacio Brioschi在2016年損失半數農作收成，今年更有可能減少近六成。

Peter Baker表示，單一乾旱事件不能被歸咎於氣候變遷，但卻可以確定，極端氣候將對咖啡業帶來劇烈挑戰，Baker說，「氣溫上升不只是一個事實，這些氣候現象更可能持續數月之久並帶來災難。」

科技有辦法保障咖啡豆的生產與未來嗎？

儘管目前氣候情勢對咖啡豆種植不利，Baker認為「雨林砍伐」是提升咖啡豆產量的方式之一，他說，「在幾乎所有咖啡豆生長快速的國家，砍伐雨林是他們擴張新咖啡豆種植地的主要方式，但在巴西不同，巴西可以利用科技進步解決生產量問題」，而這種技術在未來幾年將會更重要。

2014年阿拉比卡咖啡豆的完整基因序列被研究出來，更能挑選適合的品種栽種以對抗溫暖天氣。

此外，世界咖啡研究機構也正在進行一項品種復育計畫，希望利用更健全的培植技術「製造」出阿拉比卡咖啡豆，並提升其多樣性以適應全球氣候變遷。

但這些夢想將不會一蹴可幾，屆時咖啡愛好者也將付出更高代價卻飲用品質下降的咖啡。