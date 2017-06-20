苦還可以更苦 咖啡氣味與價格生存戰開打(上)

（台灣英文新聞／蔡佳穎 綜合外電報導）根據一份最近發表在《Nature Plants》的英國研究指出，若氣候變遷情況不加以改善，高品質阿拉比卡(Arabica)咖啡豆盛產地、同時是非洲最大咖啡出口國的衣索比亞，未來恐出現咖啡種植危機。

《BBC》報導，「邱植物園」的咖啡研究員與報告研究者Aaron Davis告訴《BBC》，「不只在衣索比亞，還有全球各個地方，若我們不加以行動改善氣候變遷現象，世界上就會越來越少咖啡，我們只會喝到越來越難喝和昂貴的咖啡。」

根據國際咖啡組織(International Coffee Organisation)的數據，過去35年來咖啡豆的消費量從1980年的49億噸公斤增加到2016年的95億噸公斤，但生產量的上升幅度卻受氣候影響而較過去緩慢，若暖化現象持續，現有的中美洲阿拉比卡咖啡豆生產地在2050年將下降48%、巴西生產地將縮減60%，而東南非的咖啡豆種植面積甚至將縮減達70%。

長遠來看，未知的極端氣候事件將是令咖啡豆農民與消費者擔憂的主要因素。

世界咖啡研究機構(World Coffee Research Institute)主席Tim Schilling表示，「高品質咖啡豆的產量因氣候變遷、疾病與蟲害、土地減縮、人力缺乏與近年需求大幅提升的因素而面臨嚴重威脅」，在某些咖啡種植區域，氣溫的上升幅度已足以影響到咖啡豆品質，而這導致的結果就是高品質咖啡豆價格勢必得提升。

衣索比亞：咖啡的家

依照目前氣溫上升速度，在這世紀結束前，地球氣溫會上升4度，如此將造成衣索比亞咖啡豆種植面積下降60%，即使保守，種植區域仍可能下降55%，邱植物園的研究者Justin Moat說，「商業模式的持續，長期以來將對衣索比亞咖啡經濟帶來災難。」

但若能立即有所作為，這些情況就能避免，改變咖啡種植的區域以及結合雨林保護與再造，都能使衣索比亞重現適合咖啡生長與種植的區域，研究員Davis說，「目前還有機會緩和部份負面狀況與增加種植面積。」

咖啡種植這一產業供給了1,500萬衣索比亞人的日常生計，約全國總人口的16%，東衣索比亞因為受到氣候變遷較嚴重的影響，當地農民已長年生計面臨威脅，許多人因為當地長期乾旱導致咖啡產量嚴重低落，一位農民Jamal Kasim說，「前幾年的咖啡收成十分豐碩，但現在都顯得貧脊，我再也無法支撐家人生活。」

不只衣索比亞，巴西也是受災區→苦還可以更苦 咖啡氣味與價格生存戰開打(下)