史無前例森林大火 葡萄牙逾63人喪生

（台灣英文新聞/ 李昱德綜合外電報導）天乾物燥，葡萄牙正面臨史無前例的森林大火，大火延燒整個週末，直到昨(19)日還在試圖控制火勢，這場大火已經造成超過63人喪生。

葡萄牙中部的萊里亞(Leiria)和布朗庫堡(Castelo Branco)一帶，幾乎每到這個時間點都會發生大大小小的火災，頻繁的熱浪使得該地只要一有火花，就容易引起大規模的森林火災，根據警方表示，本次的大火可能是起源於雷擊引發的火星。

葡萄牙當局調派了超過1,000名消防員前往離首都里斯本200公里外的火場，仍無法有效控制火勢，包括13名消防員在內的70人，因為嗆傷、燒燙傷等原因，住進當地的醫院，葡萄牙總理科斯塔(Antonio Costa)則稱，這是葡萄牙歷史上最嚴重的災害。

儘管政府堅稱所有救急單位都在第一時間出勤且流程並無失當，當地人和媒體仍然大力譴責政府，面對幾乎每年發生的問題，依舊沒有有效的解決、預防辦法，葡國媒體《Publico》以斗大的標題在頭版毫不留情地批評，過了數十年，所有與火災相關的措施，包括森林功能規劃、火災預防和救災效能仍然失靈。

森林大火專家Xavier Viegas指出，雖然大火的確猛烈且蔓延迅速，致使消防員無法第一時間撲滅城鎮內的火勢，造成大量傷亡的原因並不在此，而在於未能有效、迅速的疏散影響區域內的人。

舉例來說，澳洲在2009年一次大火造成173人喪生後，開始推行簡訊和廣播警示系統，葡萄牙雖然年年遇到大小火災，仍沒有類似的因應措施，竟然仍訴諸於家家戶戶敲門進行警告，不只遲緩，更沒效率，大部分居民在開車逃離大火時，在公路上死亡。

公民保護官Elisio Oliveira表示，現階段雖然仍未完全控制火勢，在法國、西班牙救難隊的幫助下，仍有明顯的進展，兩國派出了消防灑水飛機，葡國政府則撥出了兩支部隊協助救災。

警方則說，除了熱浪來襲外，部分森林火災是因為蓄意縱火或是用火不慎造成。