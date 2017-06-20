2016學年度國小畢業生市長獎 1,991人獲表揚

新北市教育局於今 (20)日在新北市政府3樓多功能集會堂舉行2016學年度國小優秀畢業生市長獎頒獎典禮。國小、國中及高中畢業生共計有4,945人榮獲市長獎殊榮，其中國小組有1,991人於今日接受市 長朱立倫表揚。朱市長今日特地出席頒獎典禮，頒獎給10位「特殊展能市長獎」獲獎代表，並與所有得獎學生一一合照留念，鼓勵這群表現優異的學子。

本次市長獎頒獎典禮主題「學碩才彥，新北耀眼」，象徵這些市長獎得主在學表現及所具備的特殊才能都足為大家的楷模，同時，也期許他們邁向下一學習旅程時，能秉持樂學不倦的態度，持續精進並修養品德，成為本市的耀眼之星。

今年市長獎援往例設有「學習卓越市長獎」及「特殊展能市長獎」，「學習卓越市長獎」為各級學校應屆畢業生每班學習表現第1名者，共計3,603人獲奬；「特殊展能市長獎」每校名額為畢業班級數的三分之ㄧ，採無條件進位，共計1,342人獲獎，藉以鼓勵多元展能之優秀畢業生，除了智育外，也鼓勵在體育、技能、藝能、科學或創作、社團活動、社會或學校服務學習、敬師孝親、助人義行、其他有具體事蹟等方面具有長才的學生。

頂埔國小簡詠蘋同學由母親獨立撫養，仍奮發向上，參加校內外各校競賽表現優異，在2017國際學校網界博覽會競賽，榮獲地方觀光資源組白金獎（第一名特優級！）當選中華世界大道總會「道德小公民」。在校內，運動、美術、 朗讀、作文也都有優異的成績，三度獲頒頂埔最高榮譽獎座，這可是校史第一位！

教育是成就每個孩子的未來，期盼莘莘學子在接受這份榮耀與祝福時， 亦能秉持過去學習階段的努力及成就，持續開展多元智能，為自己的學習旅程中增添光彩，開創屬於自己繽紛的人生!