新南向 「2017農業青年大使」即日起起跑

(台灣英文新聞 / 政治組報導) 外交部20日表示，為落實「踏實外交，互惠互利」理念， 外交部與行政院農業委員會首度合作辦理「2017農業青年大使『 新南向』交流計畫」，甄選我國18歲至35歲具農、林、漁、 牧專長的優秀青年赴新南向政策目標國交流研習，期在「以人為本， 雙向交流」的原則下， 提升臺灣與新南向政策目標國家人才及資源的合作與交流。

外交部說，這次的交流計畫以「踏實互惠，永續農業」為交流主題， 並擇定菲律賓及印尼為首屆農業青年大使參訪交流國家。 報名時間自即日起至7月15日止， 申請人須同時完成網路及紙本通訊報名； 甄選分初審及複審兩階段進行，錄取人員將分組兩團（ 每團各15名） 於9月中旬赴菲律賓及印尼進行為期7天的參訪交流。

外交部進一步的說，這次的交流計畫旨在協助台灣農業相關領域的青年世代建立國際人脈， 激發創新創業能量，並發揮我國先進農業技術的優勢， 開發潛在市場；同時配合國內及東南亞農經產業需求， 透過資源共享展現臺灣農業軟實力， 帶動臺灣與新南向政策目標國家的農業合作與交流， 並強化台灣與各該國的合作夥伴關係。

蔡英文總統指示2017年為「新南向政策」行動年， 為落實總統於就職演說中強調「要和其他國家共享資源、 人才與市場，擴大經濟規模」的指示，外交部結合總體外交資源， 與行政院農業委員會合作，共同推動農業青年交流計畫，並培育「 新南向」農業人才。