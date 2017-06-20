〈時評〉平抑菜價 政府兩難

梅雨成災，蔬菜價格波動，百姓和農民都有話說，政府該不該釋出冷凍蔬菜，是否平抑價格，成為討論的焦點；接下來，台灣將面臨颱風季節，這個話題，恐將延燒好幾個月。

依經濟學原理來說，市場供需本來就有一定的法則，政府要避免成為那隻看不見的黑手，造成市場失序。但問題是，蔬菜是生活必須品之一，該不該控管？又要如何控管？將是政府要面對的新難題。

每逢風災、水災過後，農產品高居不下，民怨載道，因此，政府通常會透過釋出冷凍蔬菜的方式，以量制價；然而，就在上一波梅雨襲台後，蔬菜飆漲後，政府採取同樣的做法，卻引發雲林縣長李進勇向中央農委話喊話，要求政府不應該干預市場價格。

李進勇的呼籲是有道理的，因為農民辛苦耕作，一場水災過後，農作物受損，原本寄望已收成的產物，可以賣好一點的價格，但農委會卻釋出冷凍蔬菜，硬是將價格壓低，農民不但賺不到錢，還得要賠上自己的災損，儘管政府提供救濟補助措施，仍然得不償失。

相較之下，民進黨政府所面對的，不只是農民而已，中央政府所承受的是更多百姓的壓力，只要物價高漲，民不聊生，都可能動搖執政基礎，因此，就算這次不平抑蔬菜價格，也難保下一次不會釋出冷凍蔬菜。

更何況，政府承擔的是一年四季365天的市場行情，而不是一場梅雨季而已，尤其是台灣五、六月梅雨季過後，接下來七到十月，將進入颱風季，任何一場風災，都可能帶給農作物傷害，也就是說，台灣有長達半年的防汛期，都會面臨蔬菜價格波動的狀況，這尚且不包括這幾年極端氣候下，霜害可能對農產的影響。

因此，不論從百姓與農民立場考量，或是評估農作物可能受害期的長短，要不要事先儲存冷凍蔬菜，並且在適當時機釋出到市場上，中央政府的考量，答案已呼之欲出。

（作者李平華，資深媒體人）