「故宮青少年文化大使」盛夏熱情招募中！

國立故宮博物院自民國90年起每年暑假援例招募高中志工，今(106)年因應現代博物館「公共化」核心價值，積極轉型為「故宮青少年文化大使培力計畫」，以期增進故宮與青少年間的互動連結。本計畫預定招募30名高中、高職生進行培訓，通過考核與值勤後將正式授證為「故宮青少年文化大使」，負責北部院區正館創意導覽、展場秩序維護與教育推廣活動，成為今年盛夏故宮的青春代言人。

故宮表示，希望透過「故宮青少年文化大使培力計畫」鼓勵青少年透過公民志願服務，實際參與博物館教育推廣實務，培養「自主行動」、「溝通互動」與「社會參與」三大面向核心素養，具體實踐「適性揚才」教育理念。為激發青少年創意導覽潛能，7月1日至7月4日主修課程由資深志工師資團隊授課，聚焦於院藏青銅、玉器、陶瓷、珍玩四大單元，融合時尚美學、流行文化與生活品味，帶領青少年朋友認識全民共享文化財。7月7日至7月8日回流課程，由志工小老師引導青少年發想創意導覽提案，鼓勵其藉由團隊共融與鷹架學習拓展友誼圈，同時重視人際包容、團隊合作與社會互動精神。

故宮期待不久的將來，在「故宮青少年文化大使」的號召下，有更多青少年朋友樂於加入博物館的日常。以青少年觀點重新詮釋故宮文物，開創富有個人風格之創意導覽，創造屬於青少年的博物館教育推廣活動，以不斷電的「青創力」迸發璀璨的創意火花。

招募對象：國內外公私立高中、高職一年級升二年級在學學生。

報名日期：2017年5月24日起至6月21日止。(採紙本通訊報名，郵戳為憑)

招募簡章：https://www.npm.gov.tw/zh-tw/Article.aspx?sNo=04009368