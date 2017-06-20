英法皆連遭恐攻 犯案動機不明確

（台灣英文新聞／國際組 綜合報導）19日清晨與白天連續在倫敦和巴黎發生恐怖攻擊事件，但是否與極端分子伊斯蘭國有關，目前尚未知。

倫敦兇嫌開車衝撞清真寺禱告人群

6月19日凌晨，一名47歲男子歐斯本(Darren Osborne)涉嫌在倫敦芬斯伯瑞公園區(Finsbury Park)一座清真寺附近，駕駛廂型車衝撞人群，這起衝撞導致10人受傷，1名心臟病發的男子不幸死亡。

來自威爾士首府加的夫的47歲男子歐斯本育有四子，在19日清晨以一天80英鎊租來的卡車從南威爾斯開到倫敦，衝向芬斯伯里公園清真寺外正在祈禱的人群，其中一人因心臟病突發倒地，其他人正圍著他實施營救，他的衝撞造成10人受傷，心臟病發的男子不幸死亡。

目擊者說，當時兇嫌高喊「我要殺光穆斯林。」

歐斯本的母親說，她不會替兒子辯護，這是恐怖的攻擊，不是搶銀行，而是暴行，她無法承受，不想多說。



她表示兒子有在服藥，目前失業，但她堅稱兒子對穆斯林沒有意見，沒有和極右派團體有聯繫，並不是種族主義者。

奧斯本的姐妹19日晚也為兄弟的暴行感到抱歉，不斷地說：「對不起！」

《每日郵報》報導，歐斯本在事發前一晚曾在當地酒吧喝得爛醉，1名酒客說，「他爛醉如泥，一直詛咒穆斯林，還說他要搞些破壞。」另1名酒吧常客也說，歐斯本是個很有攻擊性的人，如果和人意見不合，就會大吼大叫。

內政部負責國家安全的國務大臣華勒斯則表示，情報單位先前對凶嫌並未掌握，據信他是單獨犯案。



巴黎軍警第六度成為攻擊目標

巴黎香榭麗舍大道同樣也在19日發生一名男子開車衝撞國家憲兵廂型車的攻擊案，除犯案男子身亡外，無人受傷。此案已是今年第6度法國軍警頻繁成為攻擊目標的案件。



《費加洛報》報導，19日下午近4時，一名男子駕駛汽車衝撞一輛停在香榭大道上的國家憲兵廂型車，當時車內有8到10名國家憲兵。衝撞時車輛起火，但未造成國家憲兵受傷，犯案男子則身亡，死因尚不明確。



他身邊帶著一把衝鋒槍和一支自動手槍，警方在他的車上還發現了瓦斯瓶和引燃裝置。



當局並未明確定調這起事件為恐怖攻擊，現場也未發現與「聖戰」有關的線索，但巴黎檢察署反恐部門已展開調查。



根據報導，這名31歲的男子生於法國，因接觸極端伊斯蘭主義，曾加入「伊斯蘭激進運動」，且曾申請持槍許可，自2015年以來被列在「S檔案」名單，意即可能危害國家安全。



這已是一年來，軍人或警察第6度成為攻擊目標。



去年6月，一名極端份子在鄰近巴黎的伊夫林省（Yvelines）登門殺害一對警察夫妻，警方近日還在悼念他們。



今年，針對軍警的攻擊案件更加頻繁，幾乎每月都有一起。



2月3日，一名男子在巴黎羅浮宮旁的地下商場，持刀攻擊巡邏軍人，一人輕傷。



3月18日，一名男子在巴黎近郊的歐利機場（Orly）企圖搶奪巡邏軍人的槍。



4月20日，一名男子在香榭大道上持槍朝巡邏警察射擊，一名警察殉職。



6月6日，一名阿爾及利亞人持榔頭攻擊在巴黎聖母院前巡邏的警察，一人受傷。