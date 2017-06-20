北韓釋放美大學生過世 川普發聲明致哀

（台灣英文新聞/ 李嘉 綜合外電報導）去年遭北韓政府監禁、上週被釋放的美國大學生溫畢爾（Otto Warmbier）今（20）日過世，美國總統川普（Donald Trump）聽聞後，發表聲明對此表達哀悼，同時譴責北韓是「殘暴的政權」。

CNN報導，22歲的溫畢爾遭北韓監禁超過15個月，上週才獲釋，但當時已陷入昏迷一年。北韓聲稱，溫畢爾是肉毒桿菌中毒才陷入昏迷，但美國的醫療團隊駁斥這個說法。

平壤當局表示，溫畢爾去年3月因竊取一家北韓飯店內的政治文宣海報而遭判刑後，陷入昏迷。

溫畢爾回到家鄉俄亥俄州後，經醫療團隊診斷，他的腦部每個區域都有大範圍組織缺損的情況。

返家不到一週，溫畢爾的家人今天發表聲明，溫畢爾已在美國時間19日下午2時20分身亡。他去世時，摯愛的家人都環繞在他身邊。

「我們悲痛地告訴大家，我們的兒子溫畢爾已經完成他返家的旅程。」溫畢爾的家人也表示，北韓政權對他們兒子的虐待，確保了不會有其他結果的發生。

對於溫畢爾過世，美國總統川普向溫畢爾的父母致哀，也譴責北韓是殘暴的政權。

他也在臉書上發表聲明：「沒有什麼比父母的孩子在最精華的年歲去世更令人悲愴。我們的心與溫畢爾的家人、朋友，及所有愛他的人同在。」

他也說，「溫畢爾的命運加深了我與我執政團隊的決心，避免讓這樣的悲劇重複發生，讓無辜的人民落在一個不尊重法治或基本人類尊嚴的政權手上。」

「在我們哀悼最新的受害者的同時，美國再次譴責北韓政權的殘暴。」