由Ford GT超級跑車洞見Ford未來量產車

Ford Chip Ganassi Racing 車隊順利在2017年6月18日完成2017利曼24小時耐力賽，並由Andy Priaulx (英國籍)、Harry Tincknell (英國籍) 和 Pipo Derani (巴西籍) 三位車手組成的編號67奪得GTE Pro 組別第2名的殊榮。

「這是一場艱辛卻又精彩的競逐，每位車手皆是毫不鬆懈地完成賽事，抵達終點。」Ford Performance部門全球總監Dave Pericak表示，「Ford GT重返利曼的第二年獲得亞軍，對我們來說不僅只是完成了這場賽事，同時也是整個團隊投入全付精神的最佳證明。」

利曼24小時耐力賽事不僅考驗車手的體力，更能考驗賽車的耐久性。Ford GT車隊的堅強實力，由編號67領先，率領編號66、編號68、編號69順利完成利曼賽事。而在開發全新高性能Ford GT超跑的過程中，Ford汽車工程研發人員不僅將其打造為制勝賽道的賽車，更將其作為加惠Ford未來車型，驗證創新科技理念的試金石。

「當我們在2013年啟動全新Ford GT開發專案時，開發團隊設定了三個目標。」Ford產品開發執行副總裁暨技術長Raj Nair表示，「我們的首要目標是在開發新一代EcoBoost®引擎技術和加深對空氣力學認知的過程中，培養工程師人才。其次，拓展包括輕量化碳纖維在內的先進材料的使用範圍。最後，我們志在贏得利曼24小時耐力賽的勝利，在很多人看來，利曼24小時耐力賽是對賽車耐久性和效率的終極考驗。」

在開發Ford GT超跑的過程中，Ford將旗下多個性能車開發團隊—SVT特種車輛團隊、RS團隊、Ford賽車團隊、性能車零部件和特許Ford授權認可商品團隊等整合成統一的Ford Performance團隊。「若沒有團隊精神和組織架構的整合，我們不可能推出性能如此優異的全新Ford GT。緊密的團隊合作對於Ford GT創新打造終極超跑而言至關重要。」 Ford Performance 全球總監Dave Pericak表示。

御風而行

Ford開發團隊精益求精地對Ford GT每一處造型進行全面優化，以達到最為優異的空氣力學性能，而關鍵目標是降低風阻並優化下壓力，使Ford GT在加速、過彎以及制動時擁有出色的穩定性和抓地力以征服賽道。

得益於車頭特殊導流設計及車尾大尺寸可升降尾翼等套件，Ford GT的空氣力學可根據不同的駕駛情境調節。前下氣壩擋板可隨著Ford GT尾翼的升降而開合，確保其在全速域皆擁有穩定均衡的整車空氣動力性能。當尾翼升起時，車頭導流進氣口將關閉以增加下壓力；當尾翼降下時，進氣口隨之開啟，以降低下壓力。

Ford GT的空氣力學性能在任何條件下產生正向下壓力。在底盤高度較高時，前部下壓力平衡為30％。而當底盤高度較低時，前部下壓力平衡為29％。

而Ford所設計的尾翼可在完全展開的條件下調整翼片角度，搭配Gurney Flaps小型擾流板及可變翼型，可提升整體效率達14％。Ford目前已對這項全新技術申請專利。

輕量化設計

鋼、鋁等一般金屬在沖壓時有一定的侷限性，例如Ford GT從車頂自然延伸至後葉子板的飛拱造型，即難以運用這兩種金屬塑成。然而碳纖維能夠被切割成特定的形狀，且可在高溫下固化並提升強度，複雜的幾何設計也能輕鬆製成，達到鋼鐵或鋁合金所無法實現的境界。同時亦是幫助Ford GT達到輕量化和車身線條流暢的重要新元素之一。Ford將攜手Multimatic、DowAksa等合作夥伴，開發在未來能夠更快速、大批量生產碳纖維部件的新工藝。

驅動Ford GT 的心臟- EcoBoost®渦輪增壓引擎

全新Ford GT超跑搭載Ford最為強勁3.5升V6 EcoBoost®雙渦輪增壓引擎，最大馬力可達647匹。其與參加世界耐力競標賽的Ford GT賽車以及Ford F-150 Raptor高性能越野皮卡上所搭載的3.5升 V6 EcoBoost®引擎共同開發，零件共用率近60％。

「我們將引擎性能超越傳統開發專案界定的極限，這一點非常重要，因為我們仍將不斷發展EcoBoost®引擎技術，作為Ford全球車款的核心科技之一。」Ford傳動系統工程部副總裁Bob Fascetti表示。

開發團隊更創新了降低渦輪遲滯的技術，幫助Ford GT實現卓越的出彎性能。即使駕駛者未踩油門，該技術也可使油門保持打開狀態。儘管噴油嘴關閉，但渦輪速度與增壓狀態將繼續保持。駕駛者一旦踩下油門，迅捷的引擎反應將帶來激情澎湃的加速體驗。

Ford GT的引擎技術採用歧管噴射與序列式電控直噴相結合的複合噴射模式，帶來更迅速的動力回饋與更出色的性能。與引擎匹配的7速雙離合變速箱可在瞬間切換擋位，讓駕駛者全時掌控行車動態。

貼地而行

Ford GT配備的液壓懸架系統可隨著駕駛模式的切換，調節底盤高度。從一般模式降低至賽道模式，其底盤高度差距達到50公釐，相當於2英吋。當底盤由高變低時，其彈性係數、減震器設置、主動式空氣動力學性能都會相應調整，讓同一輛超跑能夠展現截然不同的操控特性。而賽道模式同時會將尾翼升起，並將車頭進氣口關閉以在封閉式的賽道上達到最佳的下壓力。

液壓式懸吊系統的另外一項功能 - 車頭抬升模式(front-lift mode)能夠幫助Ford GT 通過車道上的減速丘。駕駛者可以在時速25英里以下的時候將車頭抬高，而在車速達到25英里以上之後自動回復到正常的高度。

創新科技惠及Ford未來全車系

Ford GT作為科技試驗角色，在各個層面均展露無遺。部分創新如碳纖維輕量化科技為較長期的發展計畫，而其他的科技則很快地會出現在Ford的量產車款上。舉例而言，類似於Ford GT超跑所使用的全數位儀表板，即將出現在 2018 年式的Ford Mustang以及Ford未來的其他車款上。

此外，Ford正加快開發駕駛模式切換系統在車型上的應用，賦予消費者根據不同的駕駛情景優化車輛性能的可能性。Ford GT的賽道模式也應用於Ford Mustang和其他性能車型之上，為熱愛性能操控的車主帶來極致駕馭體驗，而全新Ford F-150 Raptor更具有獨特的Baja越野模式。

隨著全新Ford GT的腳步，其他Ford車主未來也有望在自己愛車上發現更多來源於這款超跑的傳奇元素。