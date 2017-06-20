FED如預期升息 美短債投資價值浮現

FED如市場預期升息一碼，10年期美國公債殖利率逆勢下跌，但意外提及縮表進程使得美元轉強。由於5月美國CPI低於市場預期，通膨預期亦下降，富邦美國政府債券7-10年期基金經理人許忠成預料，中、長期公債殖利率將維穩，而短率在市場充分反映升息預期下回跌，加上縮表造成美元轉強，短期公債的投資價值已然浮現。

6月14日FED宣布執行本年度的二度升息，將基準利率自0.75%~1.00%升息1碼至1.00%~1.25%，符合市場預期，維持緩升息，同時FED照舊亦在本次的利率決策會議之上，釋出未來的GDP估值、升息路徑，並新增縮表路徑，每月縮減60億美元國債、40億美元MBS，未來12個月期限內，每3個月增加每月縮減規模，直到每月縮減300億美元公債、200億美元MBS為止。

許忠成說，近期國際市場有三大焦點事件，包括美國總統川普可能遭彈劾、英國國會大選及ECB貨幣政策會議，然而美國FBI前局長柯米6月8日在參議院的證詞對川普政府而言並不致命，市場偏向正面解讀，川普政治風暴擴大風險下降，而英國國會大選與ECB貨幣政策會議的結果，對債市也無太大影響，皆令投資人避險情緒降溫，資金轉入風險性資產，美債中長期殖利率也走升。

另外，許忠成也指出，基本上後續主要可觀察ECB寬鬆政策的進度，由於ECB貨幣政策會議維持利率不變，沒有停止歐版QE的基調，短線市場資金有利回流美國。由於新台幣兌美元接近三年新高，正是曝險美元的好時機，建議投資人可逐步加碼美國短年期債券(1~3年)ETF來介入。

至於7~10年美債ETF波動雖相對1~3年美債ETF的高，但長期而言波幅仍遠低於主要股市，建議可作為債券核心投資的配置；20年(以上)美債ETF波動則與股市相當，利率敏感度高，若因應升息預期利率將加大波動，可把握價格回落時伺機布局。

富邦投信近期新發行的富邦美國政府債券ETF傘型基金，就包含上述三檔不同年期的美債ETF，許忠成建議，短年期(1~3年)的美債ETF適合防禦性需求的投資人，主要因價格波動度較低，很適合作短期資金停泊，且由於美國政府公債為美元資產，在未來美元走強趨勢之下，相較於國內其他短期工具如債券型基金，較具有匯率上的優勢；而在利息收益方面，美債息收益亦普遍優於國內相關短期交易工具。尤其美國升息循環啟動，美元長線趨勢欲小不易，選擇較安全且利率敏感度較低的美元資產才是在市場追求獲利的最佳途徑。