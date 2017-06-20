財政部與臺灣企銀共同主辦 「財政部106年統一發票盃高雄場路跑活動」

財政部與臺灣企銀共同主辦，高雄國稅局承辦眾所期待廣受路跑界好評的「財政部統一發票盃路跑活動-高雄場」，於2017年6月18日假高雄夢時代前廣場開跑了，該路跑活動自民國99年開辦至今，已經邁入第8年，這項活動堪稱路跑界的年度盛事，每年吸引約6萬多人參加，臺灣企銀向來全力支持與贊助這項活動，近年與國稅局已共同舉辦過臺北、臺中、嘉義及高雄等4場，今年是第五次主辦這個路跑活動。

臺灣企銀朱潤逢董事長於致詞時指出，該行秉持著「健身不忘獻愛心」的理念，歷年來除踴躍參與路跑活動外，亦發動全行員工捐出愛心發票致贈公益團體，讓同仁及眷屬透過這項活動跑出健康跑出愛，也充份體現出臺灣企銀對運動結合公益百分百支持之精神。根據財政部統計，透過這項捐贈發票活動，過去數年業已募集捐贈近820萬張發票，捐贈發票中獎金額累積高達近800萬元，幫助了眾多弱勢族群，也將愛心散播至全臺各地。

本次活動現場除提供完跑禮外，還可參加抽獎，獎項豐富，另外現場更設有眾多宣導攤位供民眾參觀遊憩，其中遊戲區及有獎徵答活動攤位更是廣受好評，熱鬧非凡。統一發票盃路跑活動不僅鼓勵民眾出門運動，更有提倡環保、扶助弱勢的意涵，在財政部督導下，民眾的參與情形一年比一年踴躍，深獲各界好評。

臺灣企銀是國內唯一中小企業專業銀行，長久以來深耕中小企業，除致力提升業務經營績效外，亦秉持落實關懷社會的理念，持續辦理走入校園與社區宣導金融知識，捐贈弱勢團體，推展藝文活動，致力區域平衡發展等公益活動，積極落實推動企業社會責任，實踐永續經營的價值。