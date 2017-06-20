6月20日台灣各報頭條速報

聯合報》癌症死亡時鐘加快11秒



聯合報20日報導，衛福部昨公布105年國人10大死因，癌症連續35年蟬聯榜首，值得注意的是，在癌症10大死亡率排行榜中，卵巢癌擠下子宮頸癌首度入榜。專家分析卵巢癌較難發現，確診時多已到晚期，「是婦女健康的沉默殺手」。



中國時報》雙城論壇7月2日在上海舉行 柯P：秉持對等、尊嚴



中國時報20日報導，上海市政府與台北市政府昨先後宣布，「2017上海台北城市論壇」將於7月2日在上海舉行，台北市長柯文哲將率隊赴陸，北市府則強調，將會秉持「對等、尊嚴」與會，上海將由市長應勇出席論壇開幕、致詞並會晤。



蘋果日報》天才投手 沉淪再奮起 曹錦輝退休無憾



蘋果日報20日報導，台灣第一個登上大聯盟的投手曹錦輝，昨在臉書粉絲專頁宣布退休！他從拿下台灣投手在美國大聯盟的第一勝到返台加入中職掀起「狂曹」旋風，再因「黑象事件」遭台灣棒壇除名、球迷唾棄，離開棒壇5年後，在34歲復出圓夢，2015年再奪大聯盟勝投，但「天才投手」還是敵不過歲月，36歲宣布退休，曹錦輝說「手臂消耗到了極限」，退休沒有遺憾。



自由時報》慢性病患 最快明年可「隔空看診」



自由時報20日報導，看病不必常跑醫院，衛福部預定7月預告修訂「遠距醫療」規定，新增多項適用的病患條件，例如穩定的慢性病患者、長照機構病患、國際病患等，醫師將可對患者「隔空看診」，預計明年上路，初估逾2百萬人可用得上。