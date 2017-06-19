近兩成三嬰幼兒未定時接種疫苗 提醒家長莫輕忽

（台灣英文新聞／朱明珠 台北綜合報導）現今國際交流頻繁，增加傳染病傳播風險，而防範許多疾病最有效的方式就是接種疫苗，尤其對於抵抗力較弱的嬰幼兒來說，父母千萬別因一時疏忽而抱憾終身。新生兒從出生到滿3歲以前，至少需施打14劑常規疫苗，但根據台北市衛生局截至106年5月止的統計，台北市3歲以下常規疫苗適齡接種完成率為77.71%，仍約有兩成三的父母未依時程帶家中嬰幼兒去接種疫苗。

振興醫院小兒科羅玉芳醫師提醒，國內流感疫情持續緩升，滿6個月至國小入學前之幼童，每年10月份需施打一劑公費流感疫苗（8歲以下第一次接種的幼童間隔一個月後需接種第二劑）。幼童是流感感染率高的族群，而流感與一般感冒不同，嚴重性在於其爆發流行快速、散播範圍廣泛以及併發症嚴重，尤其是病毒性肺炎及繼發的細菌性肺炎，嚴重時甚至會導致死亡。嬰幼兒接種流感疫苗，不但能有效減少感染機率，亦能降低流感病毒的散播，保護自己也保護別人。

另外，北市衛生局為推動嬰幼兒百分百接種常規疫苗，特別提供便民服務，自101年起建置「嬰幼兒預防接種與保健資訊簡訊系統」（http://niisapps.health.gov.tw/），設籍於本市之嬰幼兒，其照護者可上系統註冊並登錄寶寶資料，完成後系統即會於嬰幼兒適齡接種日7天前，發送簡訊及電子郵件提醒。