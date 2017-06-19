南部又新增一名日本腦炎病例 住院治療中

（台灣英文新聞／朱明珠 台北綜合報導）疾病管制署今（19）日公布南部又新增一例日本腦炎確診病例， 5月26日因發燒、暈厥、意識障礙等症狀至醫院就醫，經採檢送驗於6月18日確診為日本腦炎；目前個案仍住院治療中。

疾病管制署表示，該案例為屏東縣53歲女性，從事家管，該案例也是屏東縣今（2017）年首例日本腦炎確定病例，目前住院治療中，所幸接觸者未出現疑似症狀。疾管署表示，衛生單位調查，該案例無相關疫苗接種史，近期亦無旅遊史，平時活動地以住家為主，距個案居住地周邊2公里內發現鴿舍及禽舍

國內今年截至目前共4例日本腦炎確定病例（高雄市2例、台南市及屏東縣各1例）；2012至2016年確定病例數分別為32、16、18、30及23例，各縣市均曾有確定病例發生，惟均為散發病例。

感染日本腦炎病毒大部分無明顯症狀，約有小於1%的感染者會出現臨床症狀，通常一開始出現非特異性症狀，如發燒、腹瀉、頭痛或嘔吐等，症狀輕微者的臨床表現為無菌性腦膜炎或不明原因發燒，嚴重者，則出現意識狀態改變、全身無力、高燒、局部神經障礙、神智不清、對人時地不能辨別等，甚至昏迷或死亡。

接種疫苗為預防日本腦炎最有效的方法，民眾如住家或活動場所鄰近豬舍、水稻田等高風險環境或自覺有感染風險者，可前往衛生福利部部立醫院等醫療院所自費接種疫苗；家中如有未完成疫苗接種之適齡嬰幼兒，應儘速帶往當地衛生所或指定醫療機構完成接種，以避免感染，衍生嚴重後遺症。

台灣每年5月至10月為日本腦炎流行季，其中6至7月為流行高峰，以三斑家蚊為主要病媒蚊，常孳生於水稻田、池塘及灌溉溝渠等處，黃昏與黎明為吸血高峰。疾管署提醒，請民眾儘量避免於病媒蚊吸血高峰時段，在豬舍、其他動物畜舍或病媒蚊孳生地點等高風險環境附近活動，如果無法避免，應穿著淺色長袖衣褲，並於身體裸露處使用衛生福利部核可的防蚊藥劑，避免被病媒蚊叮咬而感染。