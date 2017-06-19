清淨能源將掛帥 文在寅誓言廢除核能

（台灣英文新聞/ 李昱德綜合外電報導）南韓總統文在寅在今(19)日表示，基於福島核災的經驗，將會盡快消除南韓對核能的依賴，以避免可能的意外發生。

文在寅參加南韓最老的核能發電廠—古里核能發電廠—的關閉典禮時表示，現下南韓的能源政策，講求的是低廉的價格和效率，在成本掛帥的方針下，公眾安全被放在了後頭，現在是做出改變的時候了，未來將以綠色、清淨的發電方式作為主力。

文在寅說，南韓在他的任內，將會放棄以核能為核心的能源政策，除了完全取消國內的核電廠建造計劃外，在那些已經存在的核電廠服役年限到了以後，也不會再更新並延長使用年限，如果這樣的政策真的實行，所有南韓境內的核能電廠都會在2020年到2030年之間停止運轉。

然而，說歸說，真的做起來，可能還是要花上數十年的時間。

根據世界核協會(World Nuclear Association)的統計，南韓在去(2016)年產出的核能在全世界排名第五名，全國上下的25台核能發電機，貢獻了全國用電的三分之一，文在寅前兩任總統都是核能的忠實擁護者，雖然京都議定書不承認核能是清淨能源，前總統李明博依然將核能是為新世代的綠能聖經，朴槿惠更是計畫在2029年以前，把南韓的核能發電機從25台增加到36台。

雖然承認核能對南韓很重要，警告下一個福島核災可能發生在南韓的聲音仍然不絕於耳，尤其在許多核電廠建築在人口密集區的情況下，對於爐心融解的擔心並非空穴來風，尤其在南韓並不是完全免疫於地震的情況下，很多人擔心地震將讓使核電廠成為南韓最大的威脅。

除了核電廠之外，文在寅還有其他的計畫，他也預定在他2020年卸任之前，關閉全國10座年齡不小的燃煤火力發電廠，並在2030年之前使可再生能源的發電量達到30％。