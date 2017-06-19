窒息於塑料海的美人魚 藝術家籲關注海洋污染

（台灣英文新聞／黃慧瑜 綜合外電報導）加拿大華裔攝影師Benjamin Von Wong為了喚醒大家的環保意識，拍攝了一系列美得令人窒息的照片，來揭露海洋汙染這個醜陋的真相。

Benjamin去年使用了1萬個保特瓶排列出海洋的波滔，結合美人魚在寶特瓶海中擱淺的創意，拍攝出系列作品，而寶特瓶的數量是有特殊意義的，若以1個人1年用掉167個來計算，當到了60歲時就差不多用了1萬個。

「我希望喚起人們對海洋汙染的認知，並能夠意識到，即使是一個人，一輩子一萬個的保特瓶製造量也是相當的可觀，所以每個人對海洋環境保護都有責任。」藝術家Benjamin強調：「我要人們看到我的作品後，能夠發揮小我的力量，並說服身邊的親朋好友加入海洋環境保護的行列。」

作品發表以來，已成功得到廣大的迴響，從2016年12月至今，影片已有三千萬個點閱，而他所發起的保特瓶減量聯署運動，也募集到一萬四千個簽名。

根據2016年《世界經濟論壇》的報告，每年共有八百萬噸的塑膠製品流入海洋，同等於每分鐘有一台垃圾車的垃圾被倒入海洋。時日一久，這些塑膠製品分解成細小的塑料微粒(microplastics)，威脅海洋環境及生態；微塑膠更有可能導致海洋生物纏繞致死與誤食致死。

為了拍攝這系列照片，Benjamin從資源回收廠借來好幾千個保特瓶，並廣邀親朋好友去除保特瓶的標籤，在完成拍攝後，再將這些保特瓶還回資源回收場。

這系列作品戲劇性的將大量的海洋垃圾視覺化，乎籲民眾關注海洋污染，從日常生活做起，使用一些簡單的策略來幫助減少塑料廢物：比如說攜帶自己的可重複使用的瓶子和重複使用環保餐具。專家建議可重複使用的容器和杯子，而不是一次性使用的物品。