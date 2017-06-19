國泰商旅HOTEL COZZI和逸飯店、MADISON TAIPEI HOTEL慕軒飯店

台北是個歷史與現代感交融的大都會，在最著名地標Taipei 101旁即有以台北第一個眷村-四四南村原址所保存的信義公民會館，多元的都市風貌讓每個旅人對這個城市都有著不一樣的探索方式。國泰商旅旗下和逸飯店及慕軒飯店分別準備了「台北捷運逸日遊」、「雙層巴士遊台北」住房專案，特別為夏季即將來到台北的旅客們一個更便捷舒適的方式來認識這座城市。 自7月1日至9月30日止，凡預訂和逸飯店 ．台北民生館 / 台北忠孝館 舒適客房，即贈台北捷運一日券；另於活動期間內，預訂慕軒飯店任一客房，即贈台北雙層觀光巴士乘車券。 台北不算大，卻一區一氛圍，邀請您一同搭乘捷運及雙層觀光巴士來細細感受台北，一起成為這座城市最美的人文風景。

台北捷運，漫遊大台北的最佳選擇

台北捷運一共有五條路線和108個站點，是悠遊台北最經濟、快速的方式。 從7月1日至9月30日，和逸飯店 ．台北民生館 / 台北忠孝館 推出「台北捷運逸日遊」住房專案，凡預訂入住舒適客房，就送你台北捷運一日暢遊券。 臨近行天宮捷運站的台北民生館 與毗鄰善導寺捷運站的台北忠孝館，最適合想要漫遊大台北的您，不論是走訪復古文化味深厚的迪化街、龍山寺，或轉搭到淡水沿著港邊大啖小吃，又或是將整個下午都泡在充滿年輕文化與咖啡香氣息的藝文園區，傍晚時分到時髦繁華的信義區去小酌一杯。你的一日台北小旅行，就從舒適開始。

若是逛膩百貨林立的台北，只想要好好放鬆度個假， 和逸飯店 ．台北忠孝館 也替您在7月1日至9月30日這段期間推出「芒裡偷閒夏季午茶」住房專案 ，推薦您透早從和逸飯店．台北忠孝館步行1分鐘就能品嚐到鼎鼎有名的阜杭豆漿，接著可以再睡個回籠覺，閒適的下午則 享用以芒果做為主題的夏季限定「芒果很黃雙人午茶套組」 配著窗外來往的人們與台北街景，忘卻平日繁忙的事務，這也是一種貼近台北的旅行方式。

雙層觀光巴士，外型最時髦的市區導覽員