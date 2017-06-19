倫敦大火 大樓內部官方照首曝光

（台灣英文新聞／葉子綺 綜合外電報導）英國倫敦西區27層公寓大樓格蘭菲塔（Grenfell Tower）於14日凌晨發生嚴重火災，目前推估恐造成至少58人喪生；英國警方近日釋出大樓內部燒得焦黑的畫面，持續調查事故起因及責任歸屬。

根據德媒《明鏡》報導，倫敦警察廳（Metropolitan Police）於周日（18）公開三張攝於大樓內部的照片。圖為格蘭菲塔大樓入口，從照片中可見正門及其外圍已殘破不堪。

第二張照片是警方於內部所攝，畫面中為大樓電梯門，與外牆同被惡火燒得焦黑。

第三張照片則是大樓內部空間，幾乎被大火完全摧毀，僅剩外圍樑柱支撐著搖搖欲墜的大樓。

英國警方目前已展開刑事調查，全力追查並找尋於大火中罹難者遺體與失蹤人口；英國倫敦都會區警察局高級警官康迪（Stuart Cundy）受訪時說：「我很難過地必須假設，這些人已經罹難。」

大樓附近的教堂與路邊牆上，有不少的民眾與罹難者家屬寫下祝福及鼓勵話語，許多人也到場獻花，為受害者齊聲哀悼。

英國女王伊麗莎白二世（Queen Elizabeth II）和孫子威廉王子（Prince William）16天親自走訪安置部分生還者的社區中心慰問，並表示英國已展現出重建生活的堅強意志。