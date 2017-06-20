聯合國難民署：每3秒就有人因戰亂衝突成為難民

（台灣英文新聞/ 李昱德綜合外電報導）世界上有很多不幸的地方，根據聯合國統計，全世界受到戰爭、武裝暴力影響的人不計其數，幾乎每3秒就會有一個人被迫因此逃離家園。

事實上，因為這些原因離開家園的人數已經連續3年來年年創新高，全球現在算上難民和國內流離失所者(IDPs)，總人數就達到6560萬人，比整個英國的人口還多，聯合國難民署(UNHCR)發布的年度報告更是指出，去(2016)年每3秒就有1個人逃離家園，因此流離失所的人比起2015年，多出了30萬。

2016年的難民人數也創下了新高，有登記在案的人就有2250萬，大部分來自戰亂不斷的敘利亞、阿富汗和南蘇丹等地，其中超過半數的這些難民是兒童，另外有超過4000萬雖然離開了家園，但是並沒有跨過國境去到其他國家，這些有著大量IDP的國家分別是敘利亞、伊拉克和剛結束內戰的哥倫比亞。

在超過2000萬的難民中，有280萬不願坐以待斃，遠赴他鄉去尋求庇護，德國是難民最常申請的國家，已經接納了超過72.2萬人，緊接著是美國、義大利和土耳其，這些人當中，有7.5萬是兒童。

而雖然2016年最大宗的難民來源是有伊斯蘭國戰事的敘利亞，約造成了82.4萬的難民，難民署認為，現在最大的問題並不是這個，而是來自撒哈拉以南的地區，尤其是南蘇丹一帶，在和平協議被破壞後，大部分由兒童組成的難民人口成長了64%，2016年下半年的難民總數從85.4萬人一路飆升到140萬。

除此之外，來自蒲隆地、伊拉克、厄立垂亞、阿富汗和奈及利亞等地的難民也有高達40萬的總數，這些難民中，高達85%來自收入偏低的國家，三分之一更是來自聯合國認定的最低度開發國家(LDCs)，這些國家的人均國民生產總值低於100萬美元、識字人口少於20%，讓他們顯得極度脆弱，更難以面對襲來的危機。

儘管問題如此嚴重，世界各國仍無法提出一個有效的解決辦法，面對仇恨引發的衝突，如果不從根源上去解決，難民人數仍然只會持續上升。