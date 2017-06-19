宜蘭新福宮為民祈福 蔡英文喊話：前瞻不能等

（台灣英文新聞/ 李嘉 綜合報導）蔡英文總統今（19）日前往頭城衛生所關心長照2.0後，下午前往宜蘭新福宮參拜祈福，她致詞時表示，希望宜蘭的鄉親父老們都能支持政府的建設，讓全國都聽到地方支持國家建設的聲音。

總統今天上午前往宜蘭縣頭城鎮視察頭城衛生所，了解「長照2.0」的實際執行情況，事後致詞指出，看到宜蘭推動長照的成果很欣慰，而宜蘭的長照，也會成為全台灣未來學習的對象。

（總統視察頭城衛生所，肯定宜蘭結合醫療與長照資源。圖/ 總統府提供）

總統下午則前往新福宮參拜，致詞時表示，能夠到守護宜蘭長達兩百多年的新福宮參拜，她感到很高興；她說，每次來到宜蘭，都可以感受到宜蘭人最特別、最溫暖的支持。鄉親相挺的力量，就是改革的力量，將繼續為台灣打拼，讓民眾過更好的生活。

新福宮相傳建於嘉慶年間，是該地區歷史最悠久的廟宇，更是當地居民的信仰中心。

蔡英文強調，推動改革、努力建設、振興經濟，是政府現在最重要的工作。這一年來，不管是年金改革、長照2.0、產業轉型，以及投資台灣等計畫，都一一開始進行、逐漸到位。

蔡英文說，她是一個會實實在在把事情做好的人，而人民選擇這個政府，就是希望政府能夠為台灣解決問題。

總統舉例，台灣所面臨的極端氣候挑戰越來越多，。政府積極推動前瞻基礎建設，就是希望把水環境建設好、把治水的工作做好，同時也要把多年淤積的水庫及連結水資源的管路處理好，以後台灣才不會缺水，也不怕淹水。

她說，這是與人民生活直接相關的建設，前瞻計劃不能再等，希望人民都能支持政府的建設，讓全國都聽到地方支持國家建設的聲音。