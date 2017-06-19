櫃檯市場至6/16止 股票成交量日均值為257.23億元

(台灣英文新聞 / 財經組報導) 櫃檯買賣中心表示，截至6月16日止累積開戶數為15,156,294戶，較6月9日累積開戶數15,147,473戶，增加8,821戶，增幅約0.06%。另6月16日現股當日沖銷累積開戶數為1,269,245戶，較6月9日現股當日沖銷累積開戶數1,263,209戶，增加6,036戶，增幅約0.48%。在華僑及外國人累積開戶數173,902戶較6月9日開戶數173,840戶，增加62戶，增幅約0.04%。

在股票成交量日均值為257.23億元，總成交金額為27,780.38億元，其中盤後定價交易金額為86.27億元。另外，今年度截至6月16日止現股當日沖銷交易總買進成交金額佔市場比重為19.74%，現股當日沖銷交易總賣出成交金額佔市場比重為19.77%。而興櫃股票日均值為10.90億元，總成交金額為1,177.12億元。

櫃檯買賣中心進一步的說，在信用交易概況方面得為信用交易家數計548家，較上週(截至6月9日止)得為信用交易家數548家，增加0家。融資餘額為643.72億元，較上週(截至6月9日止)融資餘額651.33億元，減少7.61億元，減幅約1.17%。融券餘額為126,396張，較上週(截至6月9日止)融券餘額138,124張，減少11,728張，減幅約8.49%。因此，今年度的信用交易成交值（不含資券相抵）之比例為19.38%，較上週(截至6月9日止)之比例19.44%，減少0.06%。而在資券相抵交易成交值之比例為5.09%，較上週(截至6月9日止)之比例5.26%，減少0.17%。