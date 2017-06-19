金管會宣佈 解除何壽川永豐金董事職務

(台灣英文新聞 / 財經組綜合報導) 永豐金涉違法放貸，負責人何壽川遭法院裁定羈押禁見，金管會主委李瑞倉19日宣布，解除何壽川永豐金董事職務，並停止游國治擔任永豐金總經理職務。

《中央社》稍早報導，永豐金證券旗下永豐金證券（亞洲）違法讓陸資買台股，以及永豐金證券（亞洲）對輝山乳業單一股票曝險過高，證期局以督導不周為由處永豐金證券總經理葉黃杞停職一個月、永豐金證券處警告，以及處永豐金證券（亞洲）罰鍰60萬元。證期局表示，證券商遭處警告後，3個月內不得申請增加業務種類或營業項目、增設分支機構、轉投資國內外及大陸地區證券、期貨、金融及其他事業、辦理現金增資或募集公司債、擔任ETF（指數股票型基金）流動量提供者。

根據媒體報導，永豐金上星期被檢調大規模搜索，董事長何壽川被收押、總經理游國治以500萬元交保。行政院金融監督管理委員會主委李瑞倉在19日下午召開記者會，說明後續處置措施。

李瑞倉說，今天召開業務會報通過對永豐金的調查結果，金管會依法解除何壽川董事職務，等於是解除了何壽川擔任永豐金董事長職務，並藉此機會呼籲全體金融機構負責人重視誠信原則與法令遵循。

《中央社》17日報導，檢調發現永豐金何壽川等高層自2009年10月起，涉嫌以永豐金租賃股份有限公司百分之百的轉投資境外公司Grand Capital International Limited，違法放貸50餘億元給一間境外無實際營運的紙上公司J&R Trading Co.Ltd，檢調在16日兵分13路搜索永豐金總部與何壽川辦公室、住所等地，帶回何壽川、張杏如及永豐金高層等共23人到案釐清，並於凌晨3時左右陸續移送北檢複訊。台北地方法院18日召開羈押庭，於當日下午裁定何壽川羈押禁見。