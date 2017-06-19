馬克宏國會大勝 70%席次入袋

（台灣英文新聞/ 李昱德綜合外電報導）法國國會的第二輪大選昨(18)日結束，這次民調並沒有辜負大家的信任，確實是以現任總統馬克宏(Emmanuel Macron)的政黨「前進！」(En Marche)及其盟友民主運動(MoDem)的大勝告終。

前進！和民主運動只需要在國會取得289席次就可以掌握絕對多數，但是他們最後可不只拿下289席，而是在總計577席的法國國會中，取得361席的輝煌戰果，光是「前進！」自己就取得了309席，根本不需要其盟友就可以單獨執政。

而藉由這個席次優勢，馬克宏這個總統將在立法上取得莫大的優勢，他在選前承諾的勞工政策、退休金改革等選舉支票，應該可以在沒有國會的阻撓下，順利推行。

除此之外，由於「前進！」提出了一份性別均等的候選人名單，進入國會的法國女性議員數量也創下新高，總共有156名女性議員選上，大約占國會席次的27%。

然而，在慶祝大勝的同時，還有些問題值得注意，像是法國這次大選的投票率創下新低，只有不到一半的43%，尤其是收入相對較少的地區，投下廢票、棄權的比例極高，讓法國社會嚴重不均等的問題再度浮上檯面。

長久以來掌握法國國會的傳統右派、左派政黨，在這次的大選中吞下慘敗，在政壇中縱橫數十年的社會黨(The Socialists)和共和黨(Republicans)甚至在第一輪選舉中就慘遭淘汰，而共和黨早已心裡有數，一開始就預估這次的表現會不如預期，大概只能拿下125個席次。

社會黨更慘，相較於4年前的大選，他們流失高達200個席次，只剩下34個席次，迫使黨魁康巴代利斯(Jean-Christophe Cambadélis)辭職。

然後，各國擔心的極右派民族陣線(NF)也取得了小勝，現在只有2席的狀況將被改變，根據第一輪投票的戰果，外界預測NF將可以斬獲8席，失敗4次未能進入國會的黨揆勒朋(Marine Le Pen)也將可以首次坐在國會裡面開會。

不過，離NF期望的15席還有段距離，如果一個政黨在國會中擁有超過15席，他們的發言時間將被延長，更可以進入更為核心的委員會，民族陣線希望取得延長的發言時間，並在委員會的討論中取得更多影響力，藉以影響國家決策。

面對支持者的抨擊，勒朋將矛頭指向過低的投票率，聲稱低投票率讓馬克宏的國會「正當性不足」，而事實上，「前進！」的成員組成複雜，包含學術界、商界人士，還有數學家、鬥牛士等民間人士，一些分析擔心，缺乏政治經驗將可能成為新政府最大的障礙。