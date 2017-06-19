禁止女性上陸的神體之島 將列入世界文化遺產

（台灣英文新聞／黃慧瑜 綜合外電報導）聯合國教科文組織考慮將日本西南方禁止女人的小島「沖之島」（沖ノ島）列入世界文化遺產。

沖之島有「神之島」之稱，島全體是御神體，現在除了沖津宮的神職以外，是座無人島，且至今仍維持禁止女人登島的傳統，男性基本上在毎年5月27日以外也禁止上陸，但上陸前必須浸泡於海水中進行淨身儀式，離開該島後也嚴禁與其他人提起在島上的一切行程。

這一切傳說的由來源於島上的神社所祭祀的田心姫神。據《日本書紀》記載，天照大神將須佐之男的十握劍咬碎為三份，化為「宗像三女神」：田心姬神、湍津姬神、市杵島姬神。這三位女神主管海洋，自古以來便在九州外海守護航海者們。

西元4世紀至九世紀間，日本對外交流頻率提高，沖之島被做為日本與朝鮮半島和中國的重要的海上避難所及中繼站，航海者也開始在沖之島進行大規模祭祀活動以祈求平安，並留下大量珍貴的貢物，其中更括來自韓國的金戒指和來自波斯的玻璃杯等等。全島有22處以上的大規模祭祀遺跡，考古學家發現挖掘出8萬件寶藏，皆被列為日本指定國寶。

據傳沖之島正是田心姬神的御神體，也就是全島為女神寄宿的身體，因此有諸多禁忌避免褻瀆女神。島上的一草一木都是女神身體的一部份，不可以任意帶走，因此考古學家發現的無假財寶就是因為這樣才得以在島上安眠至今。

《日經中文網》指出，聯合國教科文組織已提出將「宗像·沖之島及相關遺產群」列入世界文化遺產名錄，結果將於7月份的世界遺產委員會中確定。若被成功列入，日本將連續5年成功申遺，沖之島成日本國內第17項世界文化遺產。

在成為世界遺產的路上，也許也意味著沖之島當地古老的傳統將受到挑戰，面對可能帶來觀光客，衝之島是否也要禁止外籍女性上島？目前，當地的主管機關堅持，將會延續禁止女性登島的傳統，然而根據日本The Huffington Post報導，其實希臘東正教的「聖山」阿索斯山（Mount Athos）也禁止女性進入，在1988年被指定為世界遺產，因此當地居民對兼顧傳統與申遺相當有信心。

其實日本昔日有許多「女性禁制之地」，例如富士山、神威岬、比叡山、高野山等等，但隨著時代演進，這些女性止步的禁忌之地紛紛解禁，並成為知名觀光景點了。或許未來登上這座神秘島嶼的日子指日可待。