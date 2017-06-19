美基改馬鈴薯叩關 農委會回應了

美國基改馬鈴薯向台申請輸入，農委會表示，國產僅占每年需求量3成，若開放，市售洋芋片、薯條等加工食品恐漸改用基改馬鈴薯，未來會要求主管機關把關標示清楚，以免損及國產馬鈴薯商機。

美國基改馬鈴薯向衛福部申請輸台，是國內核准基改食品原料進口以來，首宗基改馬鈴薯申請案，依據衛福部作業流程，外界預計最快明年上市。除了基改食品是否引發致癌各界有爭論外，是否衝擊國產馬鈴薯的商機，也引發關注。

農委會農糧署副署長蘇茂祥說，台灣比較不適合生產馬鈴薯，每年需求量有7成靠進口。

農糧署作物生產科科長方怡丹說，國內核准輸入的基改作物或食品原料，目前累計有黃豆、玉米、棉花、油菜、甜菜5種，馬鈴薯若開放將是第6種。

她也說明，衛福部食藥署設有「基因改造食品審議小組」，負責相關食品申請輸入的食品安全審查，改造基因片斷也要取得，作為未來檢驗之用，但是農糧署目前沒有受邀與會共同審議。

她進一步的說，國產馬鈴薯當然都是非基改，面積只有2千多公頃，產量只占每年國人需求量17萬到18萬公噸的3成左右，主要供應鮮食；市面上洋芋片、炸薯條等等加工食品都是用進口馬鈴薯製作，未來若開放，有可能會漸漸變成是用基改馬鈴薯製成。

她強調，國產馬鈴薯也有開發製成加工品，或是供應速食店，像是摩斯製作炸薯條之用；未來若開放，當然會希望衛福部要把關市面上所有馬鈴薯生鮮或加工食品，全要標示清楚是基改或是非基改，讓國人有選擇的權利，並確保國產馬鈴薯的商機。

國內的量販店採觀望態度，愛買表示，目前還是以國內自產馬鈴薯為主。大潤發也說，待實際有進口後，會再評估。