最新國人10大死因　癌症連35年居冠

（台灣英文新聞／葉子綺 台北綜合報導）衛福部今（19）日公布去（105）年度國人10大死因統計結果，其中「惡性腫瘤、心臟疾病與肺炎」居主要死因前三名，癌症更蟬聯35年冠軍，去年奪走4萬7,760條人命，平均每3分3秒就有一人因癌症死亡，每天奪命約471人。

衛福部指出，105年死亡人數共計17萬2,418人，占總死亡人數76.8%，較前（104）年增加8,844人（5.4%），其中心臟疾病與肺炎成長人數明顯，各增加增1,610人（8.4%）與1,451人（13.5%）。

位居國人死因首位的惡性腫瘤（癌症），去年死亡人數達到17萬2418人，較前年增加5.4％，比近10年來年增幅2.5％還高，其中肺癌與肝癌更居主要癌症死因前二位；卵巢癌死亡人數超過子宮頸癌，從前年的12名躍升到第10名。

衛福稍早發聲明表示，肺炎死亡人數上升，推估除受到1月下旬霸王級寒流及高齡化影響外，去年初流感疫情也可能為原因之一；疾管署呼籲民眾應及早接種疫苗，以獲得足夠的保護力，是預防流感及肺炎重症的最有效方法。

105年十大死因：

1. 惡性腫瘤（癌症）

2. 心臟疾病

3. 肺炎

4. 腦血管疾病

5. 糖尿病

6. 事故傷害

7. 慢性下呼吸道疾病

8. 高血壓性疾病

9. 腎炎、腎病症候群及腎病變

10. 慢性肝病及肝硬化

105年十大癌症死亡率：

1. 氣管、支氣管和肺癌

2. 肝和肝內膽管癌

3. 結腸、直腸和肛門癌

4. 女性乳房癌

5. 口腔癌

6. 前列腺(攝護腺)癌

7. 胃癌

8. 胰臟癌

9. 食道癌

10. 卵巢癌