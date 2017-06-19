〈財經主筆室〉亞馬遜併Whole Foods 機器人連鎖超市要來了嗎？

全球電子商務龍頭亞馬遜（Amazon）上周五斥資137億美元買下以高價有機食品而聞名的超市Whole Foods震驚全球，除了亞馬遜本身股價大漲3.4％至每股997美元外。美國超市零售股幾乎全數嚇到軟趴趴，除了實體傳統零售之王沃爾瑪大跌6.5％外，Costco重挫7.5％，Target跌11％，類股盤中市值一夕蒸發290億美元。

Whole Foods 全食超市是美國知名連鎖超市，以實體店面販售高檔有機食材，下半年完成交易併購全食超市公司後，亞馬遜將接手該公司旗下456間連鎖有機生鮮超市，品牌名稱存續，現任執行長馬基（John Mackey）領導繼續營運，不過全食超市要被收購前已連續七個季度業績下滑，也面臨大股東要求重組董事會的壓力，自然不是一家很賺錢及高成長性的公司，亞馬遜在推出Amazon GO之後大舉買下超市通路的背後目的，自然引發諸多揣測與聯想。

Amazon去年12月亞馬遜宣布首次推出實體超商Amazon go，成立全世界第一家讓客戶拿了商品就走，用手機掃碼進入並自動完成結帳的未來商店，當時美國《富比士》（Forbes）雜誌就分析，這一步是要搶下電子商務現在無法搶下的生鮮食品市場，果然今年6月宣布併購全食超市這個舉動，直接證實這個預測為真。

創辦人貝佐斯表示「數百萬人都愛Whole Foods Market，因為它們提供最好的天然有機食品，吃得健康變成一件樂事。」數百萬人的大數據是一塊。去年9月在Recode的一份調查中，Amazon正式超越Google，成為美國用戶在購物時首選的搜尋引擎，有超過55％的用戶會選擇Amazon進行線上購物，習慣先在上頭查看想要的商品規格及價格等資訊，Google從去年的34％下滑至28％，意謂著亞馬遜在購物上已擁有最多的大數據。

此外，亞馬遜一向以高新技術公司自詡，在種種自動化上把不可能變為可能，包括用無人機送貨，其倉庫裡的倉儲機器人幫忙打理日常的運貨需求，日前推出Dash電子按鈕，只要貼到冰箱、櫥櫃連上家中Wi-Fi，透過手機App設定好購買物件、收件地址與付款方式。日後冰箱內奶粉、麥片、飲料吃完了或櫥櫃內的衛生紙、咖啡豆、調味料用完了，只要按一下旁邊Dash按鈕，隔天這些耗材就會自動送上門，再加上Amazon Go自動化商店問市，市場認為亞馬遜正在積極規畫機器人連鎖超市，Whole Foods將是不錯的實驗場。

亞馬遜是一家大數據公司，更擁有全球最大的雲端服務平台（Amazon Web Services；AWS）大數據是「新石油」，加工製造出AI人工智慧、ML機器學習、DL深度學習，然後導入包括新零售在內的應用市場。機器人連鎖超市的到來已指日可待，挾著的10倍利潤威脅，不只是虛走向實、線上走向線下，AI即將改變零售業的面貌，恐怕才是讓這些傳統零售龍頭股價大跌的主要原因。