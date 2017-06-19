6月19日台灣各報頭條速報

聯合報》永豐餘也爆案 何壽川羈押禁見



聯合報19日報導，永豐餘集團負責人、永豐金控董事長何壽川被控使用公司資金850萬美元購買可交換公司債，作為私人投資上海1788大樓興建資金，損及股東權益，涉嫌違反證交法及金控法；何雖稱「只是行政疏失」，但台北地院認定犯嫌重大、有串證之虞，裁定羈押禁見。



中國時報》堅持九二共識 反對形形色色分裂行徑 俞正聲：維護兩岸共同家園



中國時報19日報導，在大陸與巴拿馬建交後，大陸政治局常委、全國政協主席俞正聲昨日強調，堅決反對「一切形形色色」分裂國家的行徑以及損害民族根本利益的行徑，維護好兩岸共同家園。對於政府擬嚴審大陸來台交流，大陸國台辦主任張志軍昨日說，大陸的對台政策不會改變，「打開的門是關不上的」，任何力量也阻擋不了。



蘋果日報》驚世夫妻 256天花130萬 背3娃遊23國



蘋果日報19日報導，厲害，賣掉房子花130萬元壯遊23國！高雄一對房仲夫妻賴啟文和賴玉婷熱愛背包客旅遊，去年9月籌足旅費，留職停薪帶著5歲、3歲、1歲大的3個兒子，勇敢踏上環遊世界旅程，到今年5月回台，以256天游走23國，儘管在埃及遇狙擊手持槍瞄準、入境美國被刁難等奇遇，但夫妻感動說：「有父母在的地方就是家，世界就是我們的家」，還計劃後天全家再前往東南亞，讓這股旅遊熱血延續。



自由時報》社會新課綱 中國史放東亞脈絡討論



自由時報19日報導，重大變革！12年國教社會領域課程綱要草案曝光，相對於以往要學生背誦大量史料知識，且以漢人為主軸的史觀，新課綱必修從8學分減為6學分、將大減資料性內容，尤其歷史科將略古詳今，重點放在台灣最近500年脈絡，且以學生為學習主體，從熟悉的台灣往外走，中國史將放在東亞歷史脈絡中討論，世界史也將更著重台灣與世界互動，期望更以台灣為主體去建構下一代的史觀。