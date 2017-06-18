前巴拿馬駐台大使後悔未發聲　發文謝台灣

（台灣英文新聞／葉子綺 台北綜合報導）前巴拿馬駐中華民國大使馬締斯（Alfredo Martiz Fuentes）今（18）日發表公開信，表達對台灣的感謝。

馬締斯今在個人推特上貼出英文與西班牙文的公開信，信中表示自己必須承認一個錯誤，也就是當他得知台巴斷交的當下，並未發表任何回應，他解釋因自己感到太過衝擊，以及想念在台灣的美好回憶，因而感到痛苦與悲傷。

馬締斯說，他的外交生涯，隨著他的沉默與未澄清的事實，將永遠籠罩在陰影之中。

巴拿馬總統瓦雷拉（Juan Carlos Varela）今年4月12日宣布馬締斯接任社會保險局局長，馬締斯在接受蔡英文總統親自恭賀後，4月30日返國就任。然而巴拿馬未派新任駐台大使，隨即在6月13日終止與中華民國外交關係，與中國建交。

馬締斯於信末對台灣人民寫道，自己對台灣人有著深深的感謝與永久的情感；對於台灣政府，他表示仍堅守自己的承諾，並願意扮演溝通的橋梁。

馬締斯最後仍不忘對其祖國喊話，表示自己將永遠是最忠誠的公僕。