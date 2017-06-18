永豐金違貸案 負責人何壽川收押禁見

台北地檢署偵辦永豐金疑違法放貸案，認為永豐金負責人何壽川涉嫌重大，有串（滅）證及逃亡之虞，昨向法院聲請羈押禁見。台北地方法院召開羈押庭，今午裁定何壽川羈押禁見。

此外，本案另2名張姓、廖姓被告，檢方也向法院聲押禁見，法院裁准。

這起違法放貸源於，檢調獲報何壽川等人自民國98年10月間起，涉嫌以永豐金租賃股份有限公司百分之百的轉投資境外公司Grand Capital International Limited（下稱GC公司），違法放貸新台幣50餘億元，給一間境外無實際營運的紙上公司J&R Trading Co.Ltd.。

台北地檢署在6月16日發動第一波偵查行動，由檢肅黑金專組主任檢察官林宗志率隊，指揮法務部調查局北部地區機動工作站調查官等單位，持13張搜索票，到何壽川位於台北市、新北市等相關辦公處所執行搜索，並傳喚何壽川及證人共23人偵訊。

台北地檢署昨天指出，檢察官訊問過後，認定何壽川、永豐餘土地開發部張姓經理及三寶建設董事長李俊傑的廖姓妻子等3名被告，涉嫌違反證券交易法罪嫌重大，且有串證、滅證及逃亡之虞，因此向台北地方法院聲請羈押禁見。

另外，永豐金總經理游國治、邱姓及吳姓被告，分別以新台幣500萬元、250萬元、50萬元具保候傳，並限制出境出海。