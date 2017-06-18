反IS恐怖主義　德國穆斯林上街遊行

（台灣英文新聞／葉子綺 綜合外電報導）數千名伊斯蘭教徒昨（17）日於德國科隆（Köln）出席一場和平大遊行，為譴責伊斯蘭國（IS）的恐怖主義與暴力行為。

據德媒《明鏡》報導，參與遊行民眾手持「穆斯林沒有罪」、「仇恨帶領世界走向地獄」等標語於街頭發聲。受訪的參與者表示，穆斯林受到兩方打擊：一方是恐怖攻擊，另一方則是外界將罪過加諸在他們身上的攻擊。「因此我們站出來反對伊斯蘭恐怖主義，這是非常重要的一步。」

伊斯蘭研究學家Lamya Kaddor於遊行中表示：「我們不希望任何人以伊斯蘭教名義進行任何屠殺無辜的行為，穆斯林社會絕不容許任何替極端主義說話的情況發生。」

根據主辦單位的說法，現場約有3000至3500位民眾參與，然而根據警方統計，實際在場人約僅有2000人，顯然與原本預計將有一萬人參與的計畫有相當大的落差。

屬於德國最重要的伊斯蘭組織之一的土耳其伊斯蘭宗教事務局聯盟（DITIB）沒有參與這次遊行活動。對此，德國內政部長德梅齊埃（Thomas de Maizière）與司法部長馬斯（Heiko Maas）皆指責DITIB對此次行動的沉默。外界批評DITIB在齋戒月期間這樣的冷淡回應，顯然是違背了齋戒月是穆斯林心中「和平之月」的意旨。