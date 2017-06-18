爆炸裝置藏商場女廁 哥倫比亞3死9傷

哥倫比亞官員表示，1爆炸裝置今天在哥倫比亞首都波哥大1繁忙的高級購物中心洗手間引爆，造成至少3名女性喪生，9人受傷。

路透社報導，位在波哥大（Bogota）時尚地段的安迪諾購物中心（Andino shopping center）女生洗手間下午5時左右發生爆炸，目前已撤離人員。事發當時，購物中心擠滿了明天父親節前夕的採購人潮。全球多國都選在6月第3個星期日過父親節。

警方說，這枚裝置放置在二樓洗手間的馬桶內。哥倫比亞首都波哥大（Bogota）市長潘那羅薩（Enrique Penalosa）譴責這起攻擊。

市長推文說：「安迪諾這場懦夫恐攻真的傷了我。」他告訴媒體，其中1名受害者是23歲法國籍、在當地貧困區當志工的女性。

警方封鎖這棟商業大樓四周街道；今日俄羅斯（RT.com）網站採用的BluRadio Colombia推特照片也看到，多輛救護車趕赴現場支援。維安官員仍在試圖釐清爆炸肇事責任。爆破小組人員正在當地進行地毯式搜索，看有無更多爆破裝置。

RCN Radio的推特照片更看得到商場內濃煙密布的恐怖情景。

上傳推特的1張相片顯示，1名女性倒靠著牆壁，地上滿是鮮血，背後插有1塊看起來像是金屬碎片的物體。而她前方的另1名女子，膝上大腿被撕裂。

總統桑托斯（Juan Manuel Santos）下令對此一事件進行調查。