6月18日台灣各報頭條速報

聯合報》世大運網球館也漏水



聯合報18日報導，台北世大運開幕倒數計時，繼1.2億元整修的天母棒球場年初漏水，耗資19.5億元打造的世大運台北市網球中心，其中的網球館在這幾天連續下雨後也多處漏水。台北市議員謝維洲趕往勘「災」拍照貼臉書，批鉅資打造的世大運場館遇雨則漏，很掉漆。



中國時報》台對大陸打封鎖戰、消耗戰 柯文哲：斃敵1千 自損8百



中國時報18日報導，兩岸關係急凍，台巴斷交後，蔡英文總統更親上火線發表對北京當局的強硬談話。台北市長柯文哲17日直言台灣對大陸打封鎖戰、消耗戰不太容易，往往是「斃敵1千，自損8百」，雙方關係若太緊張，最後很難有轉圜餘地。



蘋果日報》永豐總裁何壽川 聲押禁見



蘋果日報18日報導，台北地檢署偵辦永豐金涉嫌超貸三寶建設50億元案，前天大舉搜索永豐金控總部，及永豐餘集團總裁、永豐金董事長何壽川的住所一品苑，並同步約談何等人，經漏夜偵訊，認為永豐金海外孫公司放貸前疑涉不實鑑價，放水助三寶董座李俊傑的紙上公司申貸，何等人涉最重刑責10年的「證交法」背信等罪嫌，加上李滯留中國未到案，北檢昨將何、李妻廖怡愍和永豐餘經理張金榜聲押禁見。



自由時報》永豐金違法放貸 何壽川聲押



自由時報18日報導，台北地檢署偵辦永豐金控超貸案，檢察官前晚徹夜複訊後，認為永豐金董事長何壽川、永豐餘土地開發部經理張金榜、三寶建設董事長李俊傑之妻廖怡愍，涉違反證券交易法特別背信罪，涉嫌重大，且有串證、滅證及逃亡之虞，向法院聲請羈押禁見。