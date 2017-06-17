語言影響畫圈 台日迥異於世界各國(下)

（台灣英文新聞／蔡佳穎 綜合外電報導）若你手邊有紙筆，拿起來畫一個圈圈吧。你是從頂部還是底部開始畫呢？是順時針還是逆時針呢？最新的研究顯示你畫圈圈的方式透露出文化與生長環境！

前情提要：語言影響畫圈 台日迥異於世界各國(上)

其他語言呢？

但若以為同為亞洲的韓國人也以順時針畫圈居多可就誤會大了，韓文字母裡本身就有許多圓圈，但這些圓圈都是逆時針，也造成韓國人其實跟世界多數人一樣逆時針畫圈。

泰國字母也有很多圓圈，在42個字母幾乎全都是圓圈開頭，有順時針或逆時針，但前者是後者的兩倍，造成64%泰國人用逆時針畫圈。

其他語言使用者的習慣也可用來研究畫圈路徑，如阿拉伯文，因為阿拉伯文與希伯來文不管在讀或寫上都是由右到左，因此在畫圈筆劃上傾向順時針。

阿拉伯文無論讀寫都是從右到左，也造成多數中東人傾向順時針畫圈。(圖片來源：截圖自Quartz)

剩下50多個國家傾向逆時針畫圈，他們多數書寫由左到右的拉丁美洲語言。

後天教育環境影響

儘管書寫語言對民眾畫圈習慣有很大影響，卻不是唯一的主導因素，例如與美國同樣使用拉丁美洲字母書寫的越南有高達95%民眾逆時針畫圈，與美國結果類似，但使用中文書寫的香港卻也有82%民眾逆時針畫圈，這就不符台灣與日本研究結果。

因此另一項解釋因素可能是「慣用手」，慣用手為右手的人自然會傾向逆時針，除非被書寫語言所制約。然而Google的研究並未了解測試者的慣用手。

另一項研究證實文化與教育環境也會改變人們畫圈習慣，一份1997年的跨文化研究觀察一群不同年齡的美國學生、在日本的日本學生、在美國的日本學生，約有半數的日本一年級學生用順時針畫圈、三分之一用逆時針、五分之一混合，但幾乎所有六年級生都順時針畫圈，這代表學習環境的確會改變個人書寫習慣。

其實每個人都從自己的生長環境與文化背景中，無形帶走了很多影響，包括我們畫圖的方式、數手指的方式、模仿聲音的方式等，而畫圈習慣只是其中的一小部份，這之中可能還有很多影響因素有待研究，也期待各種文化型塑出更豐富繽紛的世界。