語言影響畫圈  台日迥異於世界各國(上)

（台灣英文新聞／蔡佳穎 綜合外電報導）若你手邊有紙筆，拿起來畫一個圈圈吧。你是從頂部還是底部開始畫呢？是順時針還是逆時針呢？最新的研究顯示你畫圈圈的方式透露出文化與生長環境！

美媒Quartz報導，去(2016)年11月Google推出一款線上小遊戲，讓使用者在20秒內快速畫出駱駝和洗衣機的形狀，到今年5月已蒐集5,000萬筆獨一無二的資料，Google用這些數據分析出各種繪畫方式，結果指出，人們畫圈的方式受到身處的地理環境、文化背景和書寫語言影響，對發展心理學與現今教育趨勢的理解十分重要。

「圓圈」是世界通用的圖形，不是順時針就是逆時針繪製，Google利用上述遊戲蒐集了全球來自148個國家、近12萬個獨特的圓圈，並分析滑鼠與使用者手指頭的路徑，運用邏輯演算得出各國民眾的畫圈路徑。

美國人習慣逆時針畫圈，在近5萬筆美國人資料中，高達86%的圓圈是逆時針路徑，英國、捷克、澳洲和芬蘭人也是一樣，甚至90%的法國人、德國人和菲律賓人都是逆時針畫圈，越南更有高達95%的人是此種畫法。

台日習慣迥異於他國

看起來似乎全世界都用逆時針畫法，在所有資料中，唯有日本與台灣例外。日本人習慣順時針畫圈，在800筆資料中就有81%是順時針，台灣的順時針比例則為56%，是什麼情況造成這樣的現象呢？

其中一個原因是語言，書寫時從左到右或從上到下都會影響畫圈習慣，美國、西歐、拉丁美洲人在書寫時的順序很相似，但亞洲與中東國家就差異很大。

觀察全球幾大語言和圓圈路徑可以對照，同為亞洲的日本和台灣，過半數民眾都是順時針畫圈，但書寫阿拉伯文的埃及只有39%民眾順時針畫圈，寫俄文的民眾僅20%、寫英文的民眾僅14%順時針畫圈。

日文筆劃與中文習慣所致

研究分析，這是由於日文的平假名與片假名含有較多圓形筆畫，而大部份圓形筆畫都是順時針，中文的一撇、一橫、一豎也都是從上到下、左到右的順序，例如中文的「了」需要兩筆畫，都是左到右、上到下的順時針，因此手部習慣就會以順時針來畫圈，這與他們根深蒂固的書寫習慣和體系有關。

日文筆畫是由上到下、由左到右，畫圈時也傾向順時針。(圖片來源：截圖自Quartz)

這些以中文為基底的亞洲語言書寫者之間存在強烈的共通性，若以三角形為例則更明顯，有97%的台灣人和90%的日本與韓國人在畫三角形是逆時針，相反的，在美國，逆時針畫三角形的人僅有半數的多一點。

對這些以中文為基底語言的使用者而言，畫斜線如三角形時，傾向先畫右到左、再左到右，這跟中文字「人」的比畫很類似。

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